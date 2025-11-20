مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی پایتخت گفت: پروژه شهید شوشتری تا آخر آذر ماه تکمیل خواهد شد و تمام پروژه شهید بروجردی نیز تا آخر سال به اتمام خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صداقتی مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های شهر تهران، اظهار کرد: از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری تاکنون ۵۲ پروژه عمرانی را افتتاح کردیم و تا آخر سال هم ۲۸ پروژه دیگر افتتاح می‌شود و تعداد کل پروژه‌ها به ۸۰ پروژه می‌رسد. 

وی ادامه داد: در این ماه با باز شدن دو حرکت ترافیکی دیگر، میدان فتح به صورت کامل باز خواهد شد؛ ان‌شاءالله تا پایان ماه نیز پروژه تقاطع‌های S ۱۷ (تقاطع محور دو گاز و بزرگراه خرازی) را افتتاح می‌کنیم؛ ۱۲۰۰ میلیارد برآورد هزینه این دوره است. سالیان سال قسمتی از این پروژه ساخته، اما رها شده بود و اجزای سازه‌ای پل مورد سرقت قرار می‌گرفت و برای مردم خطر آفرین بود. این محور به زودی به بهره‌برداری می‌رسد که دو حرکت ترافیکی شرق به شرق و غرب به غرب را تعیین می‌کند.

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به وضعیت پروژه میدان سپاه تصریح کرد: این پروژه در خیابان خواجه نصیر درگیر معارضین تأسیساتی است و دو سوم انتهایی زیرگذر حداکثر تا دو ماه دیگر تمام می‌شود و یک سوم ابتدایی در خیابان خواجه نصیر که درگیر معارضین تأسیساتی است در حال رفع است. بعد از رفع معارضین تأسیساتی ۳ تا ۴ ماه دیگر به زمان نیاز داریم تا پروژه را تکمیل کنیم. امید داریم تا آخر سال این پروژه را تکمیل کنیم.

وی در ارتباط با پروژه میدان سبلان گفت: فاز دوم پروژه میدان سبلان (مسیر دور میدان به سمت جنوب بزرگراه شهید صیاد شیرازی) هم تا آخر آذرماه افتتاح خواهد شد. در مسیر دور میدان به سمت شمال بزرگراه یک لوله آب سایز ۸۰۰ و یک لوله گاز وجود دارد. این دو مشکل را باید رفع و پروسه آن را طی کنیم که زمان بر است و حدود ۶ ماه طول خواهد کشید. کار‌های تأسیساتی این پروژه سخت است، اما تلاشمان این است تا پایان دوره به نتیجه برسانیم.

صداقتی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه شهید شوشتری تا آخر آذر ماه تکمیل خواهد شد و تمام پروژه شهید بروجردی نیز تا آخر سال به اتمام خواهد رسید.

منبع: ایسنا

برچسب ها: پروژه های عمرانی ، شهرداری تهران
