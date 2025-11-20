مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح ملی مهتا (مهارت آموزی تا اشتغال) برای ۲۹۶ سرباز در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محمد علوی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل فنی و حرفه‌ای و نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: این طرح با هدف توانمندسازی سربازان و تسهیل اشتغال آنان پس از پایان خدمت در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز آموزش سربازان در دستور کار بود، افزود: تعهد امسال علاوه بر طرح مهتا، آموزش ۹۰۰ سرباز دیگر را شامل می‌شود.

به گفته علوی دوره‌های آموزشی این طرح کوتاه‌مدت و یک‌ماهه است و در رشته‌های پرطرفدار از جمله «HSE» (بهداشت، ایمنی و محیط زیست)، جوشکاری، برق ساختمان و تجهیزات انرژی خورشیدی درحال اجراست و این دوره‌ها با استقبال بالای سربازان رو‌به‌رو شده است.

