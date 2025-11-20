استاندار گلستان از برپایی اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با محوریت استان گلستان در استان بالکان آباد ترکمنستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی گفت: این نمایشگاه به همت تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان دراستان بالکان آباد ترکمنستان از فردا آغاز به کار خواهد کرد.

 او ادامه داد: حدود ۱۳۰ نفر از بازرگانان و تولیدکنندگان در این نمایشگاه از نقاط مختلف کشور از گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران و سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت کردند.

استاندار گلستان با بیان اینکه سالانه بالغ بر ۶۰۰ میلیون دلار صادرات ایران به کشور ترکمنستان است افزود: از این رقم بالغ بر ۱۲۵ میلیون دلار متعلق به استان گلستان است.

علی اصغر طهماسبی افزود:ترکمنستان دروازه ورود ایران به اوراسیا و آسیای میانه است و استان گلستان بیش از ۴۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی و ظرفیت‌هایی مانند کریدور شمال- جنوب، ریل، راه آهن و ترانزیت جاده را با کشور ترکمنستان دارد.

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در استان بالکان آباد در غرب ترکمنستان برپا شده و تا اول آذر ادامه دارد.

