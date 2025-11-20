باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پنالتی‌زن را چه کسی انتخاب می‌کند؟ + فیام

پیشکسوت فوتبال در مورد انتخاب پنالتی‌زن در فوتبال توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم بیک زاده، پیشکسوت فوتبال با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد انتخاب پنالتی‌زن در فوتبال نکاتی بیان کرد.

 

 

