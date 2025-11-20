در صورت راه اندازی بخش بخار نیروگاه شهید کاوه قاین، ظرفیت تولید برق در این نیروگاه از ۵۲۰ مگاوات به ۸۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت و به پایداری شبکه برق در شرق کشور کمک خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در قلب قاین جایی که نبض انرژی شرق کشور بی وقفه میتپد، در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین.
این روزها در شرایطی که مصرف از تولید پیشی گرفته ناترازی میهمان ناخوانده خانهها شده است.
کاظمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان گفت: ۴ واحد گازی داریم که ۵۲۰ مگاوات به صورت عملی در پیکهای تابستان تولید میشود.
او افزود: نیاز به بسترسازی خطوط گاز و گازوئیل و خطوط برق مجزا نداریم.
حسینی رئیس گروه فناوری اطلاعات و برنامهریزی شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان گفت: این نیروگاه بر پایه سیکل ترکیبی طراحی شده و در حال حاضر بخش گاز آن فعالیت میکند و بخش بخار آن بلاتکلیف است.
این در حالیست که در همین میان بخارهای تولید برق ظرفیتی نهفته است که اگر به آن جان داده شود میتواند بخشی از ناترازی انرژی منطقه را تامین کند.
حسینی مدیر تعمیرات شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان گفت: گاز داغی با دمای ۵۰۰ درجه هدر رفت داریم.
ظرفیتی که سالها فراموش شده و امروز در انتظار تصمیم بزرگ ایستاده است.
غلامپور فرماندار قائنات گفت: دولت زیرساختهای مورد نیاز را تأمین کرده و اگر منابع آبی نیاز باشد امکان فراهم کردن آن وجود دارد.
نیروگاههای قاین دو برابر مصرف برق استان را تولید میکنند که مازاد این تولید روانه استانهای یزد، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان میشود.
با راه اندازی واحد بخار این نیروگاه ظرفیت تولید برق این مجموعه به بیش از ۸۰۰ مگاوات خواهد رسید.