شهروندخبرنگار ما همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تصاویری از مراسم از تجلیل از خادمان و موکب داران اربعین حسینی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنکاران جوان -ایام فاطمیه در تقویم مذهبی شیعیان یکی از مهم‌ترین و پرمعنا‌ترین ایام سال است و به عنوان فرصتی برای ترویج و نشر خصوصیات بی‌بدیل این بانوی مکرم اسلام گرامی داشته می‌شود. به همین مناسبت ویژه برنامه‌های متنوعی در این دوران برگزار می‌شود. اما همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از خادمان و موکب داران اربعین حسینی شهرستان تیران و کرون استان اصفهان در فرمانداری این شهرستان که در کشورعراق و شهرستان تیران وکرون تجلیل به عمل آمد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد علی قنبری - اصفهان

تجلیل از خادمان و موکب داران اربعین حسینی تیران و کرون در ایام فاطمیه

