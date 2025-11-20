معاون وزیر راه و شهرسازی از آزادراه بزرگ شمال به عنوان ابرپروژه‌ یاد کرد وگفت: این پروژه در مسیر تعیین تکلیف است و باید سال آینده اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های عمرانی غرب مازندران در گفت وگو با خبرنگاران درباره آزادراه بزرگ و ملی شمال افزود: این ابرپروژه‌ در مسیر تعیین‌تکلیف قرار دارد.

وی گفت: این آزادراه یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشور است و اکنون در مرحله شکل‌گیری چارچوب مالی قرار دارد و چند بانک اعلام آمادگی کرده‌اند تا در قالب یک کنسرسیوم با سهم‌بندی ۴۰ درصد دولت، ۲۰ درصد پیمانکار، ۲۰ درصد بانک‌ها و حدود ۲۰ درصد از محل مولدسازی وارد پروژه شوند.

وی ادامه داد: به‌دلیل اهمیت این طرح، باید موضوع در سطح وزارتی نهایی شود و به‌صورت ویژه دنبال می‌کند و امیدواریم در هفته‌های پیش رو مذاکرات با بانک‌ها نهایی شود.

بازوند تاکید کرد: چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای وجود دارد که این طرح در سال ۱۴۰۴ تعیین‌تکلیف و در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر این پروژه همین امروز آغاز نشود، پنج سال دیگر حجم ترافیکی که از محور تهران–چالوس وارد مازندران خواهد شد، به یک معضل غیرقابل مدیریت تبدیل می‌شود. آزادراه ملی شمال می‌تواند گره‌گشای ترافیک آینده و راه‌حل پایدار بحران حمل‌ونقل در غرب استان باشد.

