همایش علمی بزرگداشت علامه ملاعبدالله بهابادی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسیالکاظم شاهچراغ (ع)، در آیین بزرگداشت علامه ملاعبدالله بهابادی که با حضور اساتید، فرهیختگان و مسئولان در جوار بارگاه ملکوتی برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به محبان اهل بیت (ع) گفت: شیراز به دلیل وجود سه امامزاده عالینسب و دهها امامزاده دیگر، پس از مشهد و قم سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی است و جایگاه ویژهای در قداست و انتساب به ولایت اهل بیت دارد.
او با قدردانی از دبیر علمی همایش دکتر حسن علیپور، حافظ کل قرآن کریم محمدجواد کاتب، و دیگر دستاندرکاران، حضور هیئتهایی از عتبه علویه، دانشگاه کوفه، پژوهشگاههای کشور و مسئولان استان فارس از جمله استاندار فارس و مدیرکل صداوسیمای فارس را نشانه اهتمام به مسائل علمی و معرفتی دانست.
کلانتری در ادامه با اشاره به شخصیت علامه ملاعبدالله بهابادی، متولد ابتدای قرن دهم هجری در مهاباد، گفت: این عالم بزرگ پس از تحصیلات اولیه به شیراز هجرت کرد و در محضر امیر غیاثالدین منصور دشتکی، مؤسس مدرسه منصوریه، سالها تلمذ کرد. شخصیت علمی و معنوی او در جوار حرم مطهر احمدبن موسی (ع) شکل گرفت و بعدها در اصفهان و نجف به اوج رسید تا جایی که تولیت آستان مقدس حضرت امیرالمؤمنین (ع) و در حقیقت حاکم نجف را برعهده گرفت.
او سه ویژگی برجسته علامه بهابادی را جامعیت علمی، عرفان و معنویت، زمانشناسی و حضور اجتماعی برشمرد و افزود: همانند دیگر بزرگان عصر صفویه، نقش مهمی در تحکیم جایگاه تشیع و اداره امور اجتماعی و سیاسی ایفا کرد.
کلانتری با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت شناخت فرصتهای تاریخی، افزود: علامه بهابادی استاد بزرگانی، چون شیخ بهایی و مقدس اردبیلی بود و شاگردان برجستهای تربیت کرد که هر یک در تاریخ تشیع نقشی ماندگار دارند.
او در پایان گفت: علامه بهابادی نمونهای از یک عالم جامع، عارف ربانی و زمانشناس بود که توانست فرصتهای عصر خود را بشناسد و وظیفهاش را بهدرستی ایفا کند. امروز در جوار مرقد فرزندان امام موسی کاظم (ع) گرد آمدهایم تا یاد این عالم بزرگ را گرامی بداریم و از زندگی پر افتخار او درس بگیریم.