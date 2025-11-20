اولین قطار حامل سیمان پاکتی با ۱۸ واگن از ایستگاه راهگرد به مقصد افغانستان حرکت کرد، این محموله‌ها به صورت هفتگی و با ظرفیت ۱۰۰۰ تنی ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اولین محموله ریلی سیمان پاکتی با ۱۸ واگن خصوصی امروز(پنج‌شنبه ۲۹آبان) از ایستگاه راهگرد به سمت افغانستان اعزام شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این صادرات به‌صورت هفتگی و با ظرفیت حدود ۱۰۰۰ تن ادامه خواهد یافت.

این عملیات که نمونه‌ای از حمل‌ونقل ترکیبی جاده‌ریل است، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدمات صادراتی دارد. صادرات مستمر سیمان به افغانستان ضمن تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای، به توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی اقتصاد کمک می‌کند.

همچنین استفاده از ناوگان بخش خصوصی و تقویت کریدورهای ریلی منطقه‌ای از دیگر پیامدهای مثبت این طرح به‌شمار می‌رود. این حرکت، گامی در جهت تحول لجستیک و ارتقای رقابت‌پذیری صادرات ایران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر به تازگی نیز شهریار نقی زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن اعلام کرد: مرز حیاتی «شمتیغ» افغانستان که تعطیل شده بود دوباره فعال شده‌است و نخستین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه حرکت کرد و در نتیجه طی هفت ماه گذشته ۳۵۰ هزار تن مبادله ریلی با افغانستان انجام شد.

برچسب ها: صادرات ، تحولات افغانستان ، راه آهن ایران
