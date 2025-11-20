باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام کرد که فرزاد خوش‌برش، متهم دستگیرشده در زندان ساری پیش از فوت، با دستور پزشک و موافقت قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل و با تودیع وثیقه آزاد شده بود و گزارش‌ها مبنی بر فوت او در زندان صحت ندارد.

اخیرا رسانه‌های معاند در یک خبرسازی جدید ادعا کرده‌اند فردی به نام فرزاد خوش‌برش پس از دستگیری در زندان ساری فوت کرده است.

این در حالی است که متهم روز ۲۵ آبان ماه درپی بروز علایم بیماری، با دستور پزشک و موافقت مقام قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه و با موافقت قضایی، آزاد می‌شود.

بنابراین گزارش، نامبرده پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اقدامات پزشکان و کادر درمان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه در بیمارستان فوت می‌کند.

منبع: روابط عمومی دادگستری مازندران