مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ادامه سفر‌های استانی امروز به قزوین سفر کرد و در اولین برنامه سفر خود، با جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی استان دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ادامه سفر‌های استانی امروز به قزوین سفر کرد و در اولین برنامه سفر خود، با جمعی از نخبگان و فعالان فرهنگی استان دیدار کرد.

همزمان با سفر رئیس جمهور به قزوین، کلید حدود پنج هزار واحد مسکن در مهرگان، تاکستان، اقبالیه، بوئین زهرا و آبیک، تحویل مالکان می‌شود. 

هشت همت برای ساخت این واحد‌ها هزینه شده است. 

همچنین امروز شرکت تولید لوله‌های فولادی بدون درز با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری سه همت به خط تولید می‌رسد. 

با افتتاح این شرکت ضمن ایجاد اشتغال برای ۲۵۰ نفر، از خروج ۱۰۰ میلیون دلار به خارج جلوگیری می‌شود.

این محصول در شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع مرتبط کاربرد دارد.

واحد تولید کننده پودر شوینده هم با ظرفیت ۱۳۰ هزار تن و سرمایه گذاری هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان طرح دیگر صنعتی است که امروز افتتاح می‌شود.

۶۰ درصد تولید این کارخانه بخش مهمی از نیاز کشور را تامین می‌کند و ارز آوری ۳۰ میلیون دلاری برای کشور دارد.

با افتتاح این دو واحد، ۵۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است. 

حضور در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم و شورای برنامه ریزی و توسعه استان از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به استان خواهد بود.

در پایان، رئیس‌جمهور جمع‌بندی تصمیمات و نتایج این سفر را در قالب گزارشی رسمی به مردم اعلام خواهد کرد. 

برچسب ها: رئیس جمهور ، نخبگان
خبرهای مرتبط
اجرای باقیمانده طرح آبرسانی طالقان به ۱۴ شهر، به زودی
رونمایی از ۱۱ محصول دانش‌بنیان در قزوین
تکمیل چشمه نور قزوین نیازمند ۶ همت اعتبار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
واژگونی خودرو در اتوبان قزوین - زنجان با یک فوتی و ۲ مصدوم
کشف ۱۰۰ کیلوگرم مرغ و گوشت فاقد هویت در قزوین
واگذاری ۱۳۰ هزار هکتار از منابع طبیعی قزوین به محیط زیست
مراسم رونمایی تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب در قزوین
پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیارد ریالی برای خرید نهاده دامی به عشایر قزوین
پلمب ۱۰۵ بنگاه املاک غیرمجاز در قزوین