باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان نجات کودکان در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که سلاح‌های انفجاری در سال گذشته با گسترش جنگ‌ها به مناطق شهری، کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند.

این موسسه خیریه مستقر در انگلیس با استناد به آمار سازمان ملل اعلام کرد که نزدیک به ۱۲۰۰۰ کودک در سال گذشته در درگیری‌های سراسر جهان کشته یا زخمی شده‌اند. این بالاترین تعداد از زمان شروع ثبت سوابق در سال ۲۰۰۶ بوده و نسبت به کل سال ۲۰۲۰، ۴۲ درصد افزایش داشته است.

پیش از این، احتمال مرگ کودکان در مناطق جنگی به دلیل سوءتغذیه، بیماری یا سیستم‌های بهداشتی ناکارآمد بیشتر بود.

اما سازمان نجات کودکان اعلام کرد که از آنجایی که درگیری‌هایی مانند درگیری‌های غزه، سودان و اوکراین بیشتر و بیشتر در مناطق شهری رخ می‌دهد، کودکان در معرض بمباران و حمله پهپاد‌ها به بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی قرار می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۷۰ درصد از تلفات کودکان در مناطق جنگی در سال ۲۰۲۴ ناشی از سلاح‌های انفجاری مانند موشک و نارنجک بوده است که نسبت به میانگین حدود ۵۹ درصد در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

درگیری‌هایی که بیشترین تلفات را در بین کودکان در سال ۲۰۲۴ داشته‌اند، در سرزمین‌های فلسطینی غزه و کرانه باختری اشغالی، سودان، میانمار، اوکراین و سوریه بوده است.

مرگبارترین درگیری در سال‌های اخیر برای کودکان در غزه است، جایی که اسرائیل از زمان آغاز جنگ خود در این منطقه، حداقل ۲۰۰۰۰ کودک را به شهادت رسانده است.

نرمینا استریشنتس، مشاور ارشد درگیری و حمایت بشردوستانه در سازمان نجات کودکان انگلیس گفت: «جهان شاهد نابودی عمدی دوران کودکی است و شواهد غیرقابل انکار است.کودکان در جنگ‌های امروزی بیشترین هزینه را می‌پردازند. موشک‌ها در جایی که کودکان می‌خوابند، بازی می‌کنند و یاد می‌گیرند، فرود می‌آیند و مکان‌هایی را که باید امن‌ترین باشند، مانند خانه‌ها و مدارسشان به تله‌های مرگ تبدیل می‌کنند.»

بدن‌های کوچک‌تر و اندام‌های در حال رشد کودکان به این معنی است که جراحات ناشی از انفجار می‌تواند بسیار شدیدتر و بهبودی می‌تواند پیچیده‌تر و طولانی‌تر باشد.

پل ریولی، پزشک متخصص اورژانس کودکان و از بنیانگذاران مشارکت آسیب‌های انفجار کودکان، ائتلافی بین سازمان نجات کودکان انگلیس و متخصصان پزشکی، گفت: «کودکان در مقایسه با بزرگسالان، در برابر سلاح‌های انفجاری بسیار آسیب‌پذیرتر هستند. آناتومی، فیزیولوژی، رفتار و نیاز‌های روانی-اجتماعی آنها باعث می‌شود که به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار گیرند.»

منبع: العربیه انگلیسی

