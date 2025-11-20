براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای آغاجری ۱۵۶، اهواز ۱۶۰، بهبهان ۱۵۶، شوشتر ۱۵۸، کارون ۱۶۷، ماهشهر ۱۵۲ و هویزه ۱۸۹ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که همگی در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه های سنی قرار دارند.

همچنین این شاخص در شهرهای آبادان ۱۰۵، اندیکا ۱۴۴، اندیمشک ۱۲۴، خرمشهر ۱۰۹، دزفول ۱۲۲، شادگان ۱۰۶ و ملاثانی ۱۰۱ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشانگر وضعیت «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در ایذه، باغملک، دزفول، رامهرمز، لالی‌،، مسجدسلیمان، هفتکل وهندیجان قابل قبول ارزیابی شده و دهدز و شوش شهرهای با هوای پاک در خوزستان گزارش شده‌اند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور