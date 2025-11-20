رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده شهید متین صفاریان، جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران را نماد مظلومیت ملت ایران خواند و تأکید کرد که شهدای کودک و دانش‌آموز این نبرد، مظلومیتی دوچندان را به جهان نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از «ایثار»، مهندس سعید اوحدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده معظم شهید متین صفاریان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، این نبرد را نماد مظلومیت ملت ایران دانست و گفت: شهدای این جنگ، به‌ویژه شهدای کودک و دانش‌آموز، مظلومیتی دوچندان را به جهان نشان دادند؛ کودکانی که تنها به جرم زیستن زیر سایه وطن و آرمان‌های انسانی، جان‌شان را فدای امنیت و عزت ملت کردند.

وی تأکید کرد یاد این شهیدان وجدان بیدار تاریخ را به حقیقت مظلومیت ایشان فراخوانده است.

اوحدی با تبیین جایگاه والای شهیدان اظهار کرد: شهیدان، برگزیدگان الهی و دست‌چین‌شدگان مسیر حق‌اند؛ ستاره‌هایی که خداوند برای روشنی راه ملت انتخاب کرده است.

وی افزود: متین صفاریان همچون دیگر شهدای این نبرد، با نثار جان خویش چراغ هدایت آیندگان شد و نشان داد انتخاب الهی در عرصه علم، ایمان و غیرت ملی تجلی می‌یابد.

رئیس بنیاد شهید بر ضرورت مستندسازی دقیق و فعالیت‌های فرهنگی پیرامون زندگی و سیره شهدا تأکید کرد و گفت: شناساندن شهدا به نسل‌های آینده با پژوهش‌های روشمند، تولید مستند‌های فاخر، روایت‌های هنری و کار رسانه‌ای اثرگذار ممکن است. مسئولیت ما ثبت جزئیات این ایثارگری‌ها و ساخت حافظه فرهنگیِ پایدار برای جامعه است تا حقیقت جنگ ۱۲ روزه و فداکاری‌های مردم ایران فراموش نشود.

اوحدی با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه، آن را نبردی ترکیبی و سنگین دانست که ملت ایران با صبر و هوشیاری از آن عبور کرد.

در این دیدار عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور داشت.

تبادل نظر
