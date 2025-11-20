باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از «ایثار»، مهندس سعید اوحدی، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با خانواده معظم شهید متین صفاریان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، این نبرد را نماد مظلومیت ملت ایران دانست و گفت: شهدای این جنگ، بهویژه شهدای کودک و دانشآموز، مظلومیتی دوچندان را به جهان نشان دادند؛ کودکانی که تنها به جرم زیستن زیر سایه وطن و آرمانهای انسانی، جانشان را فدای امنیت و عزت ملت کردند.
وی تأکید کرد یاد این شهیدان وجدان بیدار تاریخ را به حقیقت مظلومیت ایشان فراخوانده است.
اوحدی با تبیین جایگاه والای شهیدان اظهار کرد: شهیدان، برگزیدگان الهی و دستچینشدگان مسیر حقاند؛ ستارههایی که خداوند برای روشنی راه ملت انتخاب کرده است.
وی افزود: متین صفاریان همچون دیگر شهدای این نبرد، با نثار جان خویش چراغ هدایت آیندگان شد و نشان داد انتخاب الهی در عرصه علم، ایمان و غیرت ملی تجلی مییابد.
رئیس بنیاد شهید بر ضرورت مستندسازی دقیق و فعالیتهای فرهنگی پیرامون زندگی و سیره شهدا تأکید کرد و گفت: شناساندن شهدا به نسلهای آینده با پژوهشهای روشمند، تولید مستندهای فاخر، روایتهای هنری و کار رسانهای اثرگذار ممکن است. مسئولیت ما ثبت جزئیات این ایثارگریها و ساخت حافظه فرهنگیِ پایدار برای جامعه است تا حقیقت جنگ ۱۲ روزه و فداکاریهای مردم ایران فراموش نشود.
اوحدی با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه، آن را نبردی ترکیبی و سنگین دانست که ملت ایران با صبر و هوشیاری از آن عبور کرد.
در این دیدار عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور داشت.