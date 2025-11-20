مدیر کل راه آهن قم از اختصاص سه رام قطار فوق‌العاده به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و افزایش تقاضای سفر در مسیر تهران – قم خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-  مجید ارجونی،مدیرکل راه‌آهن قم با اشاره به اینکه روزانه 10 رام قطار به صورت رفت و برگشت از قم به تهران تردد می کنند گفت:به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای سفر، سه رام قطار فوق‌العاده در مسیر تهران – قم به سرویس‌های برنامه‌ای روز دوشنبه ۳ آذر اضافه می‌شود.

او افزود: این سه سرویس فوق‌العاده علاوه بر قطارهای برنامه ای برای تسهیل تردد زائران پیش‌بینی شده و مجموعاً حدود ۱۸۰۰ صندلی جدید به ظرفیت محور تهران – قم افزوده می‌شود.

ارجونی  با بیان اینکه قطارهای یاد شده به صورت کوبل تردد خواهند کرد، گفت: نخستین قطار ساعت ۱۰ صبح از تهران به سمت قم حرکت کرده و ساعت ۱۴:۴۵ همان روز از قم بازمی‌گردد. قطار دوم نیز ساعت ۱۴:۵۵ از تهران اعزام می‌شود و ساعت ۱۸:۱۰ از قم بازگشت خواهد داشت. سومین قطار فوق‌العاده ساعت ۱۷:۵۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۲۰:۵۰ از قم به سمت تهران اعزام می‌شود.

او گفت:بر اساس اعلام راه‌آهن قم، هماهنگی‌های لازم با واحدهای سیر و حرکت انجام شده تا این اعزام‌ها بدون اختلال و با حفظ نظم اجرا شود و زائران بتوانند با آرامش بیشتری سفر خود را انجام دهند.

منبع: روابط‌عمومی راه‌آهن قم

برچسب ها: راه آهن ، شهادت حضرت زهرا(س)
