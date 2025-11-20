امیر درباره اقلیت‌های رسمی مذهبی، معتقد بود باید با آنها مهربانی و محبت کرد و آنها را از دامان استعمارگران بیرون کشید و نگذاشت استعمارگران، از زمینه نارضایتی آنان سوء‌استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر درباره اقلیت‌های رسمی مذهبی، به صحیح یا غلط، معتقد بود باید با آنها مهربانی و محبت کرد و از این راه، آنها را از دامان استعمارگران بیرون کشید و نگذاشت استعمارگران، از زمینه نارضایتی آنان سوء‌استفاده کنند. البته روی اصل کلی مخالفت با جاسوسی، اگر از آنها چیزی در این‌باره کشف می‌کرد، گذشت و نادیده گرفتن در کار نبود.

باید گفت که امیرکبیر پی به عمق خطر این اقلیت‌ها نبرده بود و مقدار کینه و عداوت و حسادتی را که در سینه‌های آنها نسبت به اسلام و مسلمین وجود دارد، درست ارزیابی نکرده بود، و این خود یکی از اشتباهات سیاسی امیرکبیر به‌شمار می‌رود و حتی اگر می‌خواست به دستور اسلام درباره آنها رفتار کند، چون از شرایط ذمه خارج شده بودند و تحت لوای اسلام به میهن خیانت می‌کردند، احترام خود را از دست داده و مستحق شدت عمل و لااقل کنترل شدید بودند.

گویا در اواخر دوران زمامداری و عمر خود، خطر آنها را احساس کرده و به فکر چاره افتاده و تصمیم گرفته بود نگذارد افرادی که وطن‌فروشی و توجه به اجانب با سرشت‌شان عجین است و بیگانه‌پرستی و خدمت به استعمار برای آنها وظیفه یا طبیعت ثانویه است، در کشور مصدر کار و یا مسئول پستی باشند.

یک نفر یهودی به نام «محمدبیگ» در شامات، نمایندهٔ امور تجارتی ایران بود. این یهودی برخلاف مصالح اتباع ایران و در مسیر مصالح دشمنان ایران کار‌هایی انجام داد که به اطلاع امیرکبیر رسید. امیر نامهٔ ذیل را در این‌باره به «محمدخان» مصلحت‌گذار و نماینده سیاسی ایران در اسلامبول نوشت:

«عالیجاها! عزیزا! این روز‌ها از شام و حلب، شکایات زیادی از سوء سلوک وکیل تجارت تبعهٔ دولت علّیه نوشته بودند. این محمدبیگ هرزه کیست که در شام تعیین گردیده؟ یهودی چرا باید وکیل امور تجارت تبعهٔ دولت علّیه باشد که با مردم این‌طور‌ها رفتار و سلوک بکند؟ البته، به وصولِ نوشته آنها را از شغل مزبور عزل کرده و کسانی که شایسته و قابل باشند به شام و حلب تعیین نمایند و در این کار کوتاهی ننمایند. ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۲۶۶»

منبع: کانال تلگرامی آب و آتش

برچسب ها: امیر کبیر ، وطن فروش
خبرهای مرتبط
امیرکبیر چگونه بحران کم آبی تهران را حل کرد؟
ماجرای قتل امیر کبیر در حمام فین کاشان + فیلم
طراحی نیروی دریایی توسط امیرکبیر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
فرقه بهاییت هم مثل فرقه رجوی است،همه شان باید بمیرند
۱
۳
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۳:۲۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
فعلا / دزدان و اختلاس گران بیت المال / بستگی به ضخامت گردنشون داره
حداکثر ۵ سال ۵ سال هم مرخصی با حقوق بهشون‌میدن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
وطن فروش را باید دو دست و دو پایش را قطع کرد و تمام دارایی هایش به نفع امنیت وطن مصادره گردد لعنت بر دشمن ایران اسلامی
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
عاقبت خوبی نداشت وبه دست همان فرقه کشته شد از شدت مهربانی .
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
اون زمان هم اصلاحطلب بوده
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
فرقه ضاله زیاد بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
نمیدونم چرا یاد ظریف میوفتم مخصوصا اونجاش که نوشته : «توجه به اجانب با سرشت‌شان عجین است ...»
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
مصداقش همین بود.
آخرین اخبار
این ۵ کار را هرگز با «هوش مصنوعی» انجام ندهید!
خداحافظی با عوارض مسکن‌های شیمیایی؛ مادران بخوانند
زرد باش تا کامروا شوی!
تاوان صدور حکم بازداشت نتانیاهو!
پدری که صبحِ شهادت پسرش به اهواز رسید؛ پایان ۴۰ روز بی‌خبری