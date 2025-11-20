باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یونهاپ گزارش داد، حزب حاکم دموکرات کره جنوبی روز پنجشنبه از کره شمالی خواست تا در مورد خط مرزی نظامی (MDL) با سئول مذاکره کند تا از درگیری‌های احتمالی در نزدیکی مرز بین دو کره جلوگیری شود.

کیم بیونگ کی، نماینده و رهبر حزب دموکرات گفت: "کره شمالی باید فوراً به درخواست‌های ما پاسخ دهد. " وی افزود: "به عنوان اولین پیشنهاد رسمی کره جنوبی برای مذاکره با [کره] شمالی از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور لی جائه میونگ، این فرصت مهمی برای از سرگیری گفتگوی بین دو کره خواهد بود. "

این خبرگزاری اعلام کرد که نیرو‌های کره شمالی امسال حدود ۱۰ بار از مرز عبور کرده‌اند که باعث شلیک هشدار و پخش برنامه‌هایی از سوی ارتش کره جنوبی شده است.