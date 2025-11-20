باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری، استاندار فارس، در آیین افتتاحیه همایش بین‌المللی بررسی جایگاه شیراز در اعتلای علوم عقلی ایران با تأکید بر میراث علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی سخن گفت.

او ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حضور میهمانان داخلی و خارجی، شخصیت‌های علمی و مذهبی و به‌ویژه آیت‌الله مبلغی نماینده مجلس خبرگان رهبری را خیرمقدم گفت و از تلاش‌های آیت‌الله کلانتری، تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، در برگزاری نشست‌های علمی تقدیر کرد.

امیری تأکید کرد که پویایی و تاب‌آوری نظام‌های فکری در جهان معاصر، نتیجه تلاش سلسله‌وار اندیشمندان و عالمان گذشته است.

او بزرگداشت دانشمندان را بخشی از فرایند تمدن‌سازی دانست و پاسداشت علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی را اقدامی ارزشمند در این مسیر خواند.

او با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران، گفت این شهر در طول تاریخ مأمن اهل دانش و فرهنگ بوده و امروز نیز نقش مهمی در جریان‌سازی اندیشه‌های دینی و عقلی ایفا می‌کند.

امیری با اشاره به شخصیت علمی و جامع‌الاطراف ملا عبدالله بهابادی یزدی، خاطرنشان کرد: در فقه، اصول، کلام، فلسفه و منطق صاحب‌نظر بود و با آثار خود بحران جدایی عقل از فقه را پایان داد و منطق را مقدمه‌ای برای فقه و تدبیر قرار داد. بازخوانی و احیای میراث او ضرورتی برای نسل امروز و آینده است.

استاندار فارس با یادآوری نام‌های بزرگی چون قطب‌الدین شیرازی، سید شریف جرجانی، جلال‌الدین دوانی و ملاصدرا، گفت: شیراز همواره پاسدار فرهنگ، ادب و علوم عقلی بوده است و احیای مکتب فلسفه شیراز می‌تواند چراغ عقلانیت و تمدن‌سازی را روشن نگه دارد.

امیری تأکید کرد: پایان همایش نباید پایان کار باشد، بلکه باید آغاز جریان‌سازی تازه‌ای در علوم عقلی باشد.

او ابراز امیدواری کرد که منطق به‌عنوان یکی از سرفصل‌های آموزشی در همه رشته‌ها و سطوح تحصیلی قرار گیرد تا جامعه امروز بیش از پیش از عقلانیت در اداره امور و مناظرات علمی بهره‌مند شود.