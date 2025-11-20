سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با اشاره به اختصاص ۱۶۰ هزار جریب زمین برای پارک‌های صنعتی، از سرمایه‌گذاران خواست در بخش‌های معادن، انرژی و کشاورزی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در کنفرانس سه‌جانبه تجاری با نمایندگان ایران و ازبکستان حضور یافت و از جامعه بین‌المللی درخواست کرد تا در بخش‌های کلیدی مانند معادن، انرژی و کشاورزی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

این کنفرانس در حاشیه چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابوحنیفه و با حضور مقامات و سرمایه‌گذاران افغانستانی، ایرانی و ازبکستانی برگزار شد. عزیزی در این نشست بر سیاست متوازن اقتصادی طالبان و دستاوردهای اخیر آن تأکید کرد و از اختصاص ۱۶۰ هزار جریب زمین برای احداث پارک‌های صنعتی خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار کارخانه و توزیع زمین به ۴۰۰ شرکت در سه ماه گذشته، این اقدامات را نشانه‌ای از ثبات اقتصادی افغانستان خواند و از سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی خواست با اطمینان کامل در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین، عزیزی به نقش نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و کنفرانس‌های تجاری در توسعه روابط اقتصادی اشاره کرد و از دستاوردهای نشست‌های پیشین در کشورهایی مانند ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکیه تقدیر نمود.

در همین حال، در نشست جداگانه‌ای با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، ازبکستان و هند، توافقنامه‌ای به ارزش ۹۰ میلیون دلار برای انتقال کالاهای افغانستان به بازارهای جهانی از طریق کشتیرانی ایرانی امضا شد. این توافق گامی مهم برای کاهش وابستگی افغانستان به مسیرهای سنتی تجاری و گسترش راه‌های جدید پس از تنش‌های اخیر با پاکستان ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، تجارت ایران و افغانستان ، نمایشگاه ابوحنیفه
خبرهای مرتبط
افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان
کاظمی قمی:
ایران آماده کمک به توسعه زیرساخت‌های افغانستان است
تأکید سفیر ایران بر لزوم ایجاد کانال بانکی با افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
آخرین اخبار
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه طرح صلح برای اوکراین باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارد
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
حزب‌الله: مقاومت و وحدت تنها راه حفظ استقلال لبنان است
زلنسکی: با دو راهی از دست دادن شریک اصلی یا عزت کشور رو به رو هستیم
فشار واشنگتن بر اوکراین برای امضای توافق صلح با روسیه
احیاى روابط تجارى؛ توافق هند و طالبان براى فعال‌سازى مسیرهاى هوایى باری
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
نخست‌وزیر انگلیس: اصل حاکمیت اوکراین غیرقابل مذاکره است
تماس رهبران اروپایی با زلنسکی؛ اروپا همچنان مخالف صلح فوری در اوکراین
اوکراین موافقت با طرح صلح ترامپ را تکذیب کرد
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
عملیات گسترده برای بیرون آوردن پیکر فلسطینیان از زیر آوار غزه فردا آغاز می‌شود
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
ریابکوف: مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو با آمریکا در جریان نیست
هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی