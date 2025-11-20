باشگاه خبرنگاران جوان- نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، در کنفرانس سهجانبه تجاری با نمایندگان ایران و ازبکستان حضور یافت و از جامعه بینالمللی درخواست کرد تا در بخشهای کلیدی مانند معادن، انرژی و کشاورزی افغانستان سرمایهگذاری کنند.
این کنفرانس در حاشیه چهارمین نمایشگاه ملی و بینالمللی ابوحنیفه و با حضور مقامات و سرمایهگذاران افغانستانی، ایرانی و ازبکستانی برگزار شد. عزیزی در این نشست بر سیاست متوازن اقتصادی طالبان و دستاوردهای اخیر آن تأکید کرد و از اختصاص ۱۶۰ هزار جریب زمین برای احداث پارکهای صنعتی خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار کارخانه و توزیع زمین به ۴۰۰ شرکت در سه ماه گذشته، این اقدامات را نشانهای از ثبات اقتصادی افغانستان خواند و از سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی خواست با اطمینان کامل در این کشور سرمایهگذاری کنند.
همچنین، عزیزی به نقش نمایشگاههای ملی و بینالمللی و کنفرانسهای تجاری در توسعه روابط اقتصادی اشاره کرد و از دستاوردهای نشستهای پیشین در کشورهایی مانند ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و ترکیه تقدیر نمود.
در همین حال، در نشست جداگانهای با حضور نمایندگان افغانستان، ایران، ازبکستان و هند، توافقنامهای به ارزش ۹۰ میلیون دلار برای انتقال کالاهای افغانستان به بازارهای جهانی از طریق کشتیرانی ایرانی امضا شد. این توافق گامی مهم برای کاهش وابستگی افغانستان به مسیرهای سنتی تجاری و گسترش راههای جدید پس از تنشهای اخیر با پاکستان ارزیابی میشود.