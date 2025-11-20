شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری نمایشگاه ایام فاطمیه در منطقه رزکان شهرستان شهریار استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به منظور گرامیداشت شهادت مظلومانه دخت نبی اکرم ویژه برنامه‌های مختلفی در سراسر کشور برگزار می‌شود. یکی از این ویژه برنامه ها؛ برپایی نمایشگاه است.برگزاری این مراسمات برای اظهار عشق و ارادت به حضرت فاطمه (س) و بیان اندوه و تاسف برای شهادت ایشان برگزار می‌شوند تا به ساحت مقدس بانوی مکرم اسلام ادای احترام کنند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری نمایشگاه در منطقه رزکان شهرستان شهریار استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

