باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح «همایش ملی علمی نقشهبرداری» و «نمایشگاه بینالمللی تجهیزات روز ژئوماتیک» روز پنجشنبه با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، وزیر دفاع، و پشتیبانی نیروهای مسلح، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، فعالان بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و سفرای پنج کشور خارجی در تهران برگزار شد.
سیداسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، در سخنرانی خود این رویداد را فرصتی کمنظیر برای همافزایی علمی و فناورانه در حوزه علوم جغرافیایی و مکانی دانست و اظهار داشت: دنیای امروز پیچیدهتر از هر زمان دیگری است؛ حکمرانی دادهمحور و مدیریت دانایی بدون اطلاعات دقیق و جامع ممکن نیست. نقشهبرداری و ژئوماتیک، ستون این ساختار است.
وی افزود که این همایش با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشهبرداری کشور، پس از یک سال برنامهریزی و آمادهسازی شبانهروزی، برگزار شده و دستاوردهای نوین این حوزه را در قالب کارگاهها، نشستها و نمایشگاه ارائه خواهد کرد.
به گفته صیدایی: ۱۷ کارگاه تخصصی با محوریت مسائل کلیدی کشور، با مشارکت دانشگاهها و دستگاههای اجرایی، ۱۰ رونمایی از نوآوریهای علمی و فناورانه در حوزه علوم جغرافیایی و نقشهبرداری، نمایشگاه ۴ هزار مترمربعی با حضور ۵۰ شرکت خصوصی و ۱۳ سازمان دولتی برای عرضه تجهیزات روز ژئوماتیک در این نمایشگاه به بازدبد کنندگان و شرکتکنندگان ارائه خواهد شد.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور یکی از مهمترین مصادیق پیشرفت بومی را تولید سالانه حدود ۱۲۰ هزار نقشه دریایی برای هدایت کشتیها عنوان کرد و گفت: این کار که پیشتر توسط انگلستان انجام میشد، امروز با افتخار در داخل کشور و توسط متخصصان ایرانی صورت میگیرد.
وی بر نقش این ۲ سازمان در مطالعات زمینی، هوایی، دریایی، آبنگاری، مدلسازی و تهیه چارتهای دریایی تاکید کرد و این فعالیتها را پایهای برای برنامهریزی ملی دانست.
صیدایی تاکید کرد: این رویداد بستر آشنایی با جدیدترین فناوریهای نرمافزاری و سختافزاری را فراهم کرده و مسیر نوآوری را در کشور رصد میکند.
وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش و نمایشگاه بتواند در کنار تبادل علمی و فنی، به پایداری ملی و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک کند.
منبع: ایرنا