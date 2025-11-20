رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت: داده‌های مکانی در جهان کنونی بستر برنامه‌ریزی و در مسیر حکمرانی داده‌محور قرار دارد و می‌تواند به افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های موثر و کارآمد کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح «همایش ملی علمی نقشه‌برداری» و «نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات روز ژئوماتیک» روز پنجشنبه با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، وزیر دفاع، و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، جمعی از فرماندهان نیرو‌های مسلح، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، فعالان بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سفرای پنج کشور خارجی در تهران برگزار شد.

سیداسکندر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، در سخنرانی خود این رویداد را فرصتی کم‌نظیر برای هم‌افزایی علمی و فناورانه در حوزه علوم جغرافیایی و مکانی دانست و اظهار داشت: دنیای امروز پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است؛ حکمرانی داده‌محور و مدیریت دانایی بدون اطلاعات دقیق و جامع ممکن نیست. نقشه‌برداری و ژئوماتیک، ستون این ساختار است.

وی افزود که این همایش با همکاری سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح و سازمان نقشه‌برداری کشور، پس از یک سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی شبانه‌روزی، برگزار شده و دستاورد‌های نوین این حوزه را در قالب کارگاه‌ها، نشست‌ها و نمایشگاه ارائه خواهد کرد.

به گفته صیدایی: ۱۷ کارگاه تخصصی با محوریت مسائل کلیدی کشور، با مشارکت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ رونمایی از نوآوری‌های علمی و فناورانه در حوزه علوم جغرافیایی و نقشه‌برداری، نمایشگاه ۴ هزار مترمربعی با حضور ۵۰ شرکت خصوصی و ۱۳ سازمان دولتی برای عرضه تجهیزات روز ژئوماتیک در این نمایشگاه به بازدبد کنندگان و شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور یکی از مهم‌ترین مصادیق پیشرفت بومی را تولید سالانه حدود ۱۲۰ هزار نقشه دریایی برای هدایت کشتی‌ها عنوان کرد و گفت: این کار که پیش‌تر توسط انگلستان انجام می‌شد، امروز با افتخار در داخل کشور و توسط متخصصان ایرانی صورت می‌گیرد.

وی بر نقش این ۲ سازمان در مطالعات زمینی، هوایی، دریایی، آب‌نگاری، مدل‌سازی و تهیه چارت‌های دریایی تاکید کرد و این فعالیت‌ها را پایه‌ای برای برنامه‌ریزی ملی دانست.

صیدایی تاکید کرد: این رویداد بستر آشنایی با جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را فراهم کرده و مسیر نوآوری را در کشور رصد می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش و نمایشگاه بتواند در کنار تبادل علمی و فنی، به پایداری ملی و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان نقشه برداری ، ژئوماتیک
خبرهای مرتبط
وزیر دفاع: سرریز دانش خود را در اختیار بخش غیرنظامی قرار می‌دهیم
رئیس سازمان جغرافیایی: نمایشگاه ژئو نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی در سطح ملی است
دریای خزر ۲ متر آب رفت
رونمایی از صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه
استفاده از ماهواره خیام برای رفع مشکلات مردم در پنجره مدیریت واحد زمین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها
آخرین اخبار
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها تا پایان هفته آینده
عبور از شرایط ناترازی گاز از طریق اطلاعات مکانی (GIS)
تمامی محورهای ورودی تهران قفل شد
امکان تماس ایرانیان خارج از کشور با «فواد ۱۲۸» فراهم شد
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین