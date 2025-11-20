باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مایک هاکبی، سفیر آمریکا در مورد افزایش خشونت شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی گفت: «بیایید رک باشیم، همین است: اسرائیلیها هم میتوانند تروریسم انجام دهند.»
هاکبی که خود از حامیان سرسخت شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری است در گفتوگو با الیزابت وارگاس از نیوزنیشن اذعان کرد که «تشدید» خشونت شهرکنشینان وجود داشته است، اما ادعا کرد که این خشونت توسط «تعداد بسیار کمی» از مردم انجام میشود که اکثر آنها در این منطقه زندگی نمیکنند.
او گفت: «زمان بسیار پرتنشی است. ما نمیخواهیم وانمود کنیم که اینطور نیست.» و افزود که اسرائیل باید خشونت را به شدت مجازات کند.
کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار حائل تشکیلات خودگردان فلسطین میگوید که نیروها و شهرکنشینان اسرائیلی در ماه اکتبر در یک «چرخه مداوم ترور» که در سایه جنگ غزه در حال وقوع است، ۲۳۵۰ حمله در سراسر کرانه باختری انجام دادهاند.
