مایک هاکبی می‌گوید خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری معادل «تروریسم» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مایک هاکبی، سفیر آمریکا در مورد افزایش خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی گفت: «بیایید رک باشیم، همین است: اسرائیلی‌ها هم می‌توانند تروریسم انجام دهند.»

هاکبی که خود از حامیان سرسخت شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری است در گفت‌و‌گو با الیزابت وارگاس از نیوزنیشن اذعان کرد که «تشدید» خشونت شهرک‌نشینان وجود داشته است، اما ادعا کرد که این خشونت توسط «تعداد بسیار کمی» از مردم انجام می‌شود که اکثر آنها در این منطقه زندگی نمی‌کنند.

او گفت: «زمان بسیار پرتنشی است. ما نمی‌خواهیم وانمود کنیم که اینطور نیست.» و افزود که اسرائیل باید خشونت را به شدت مجازات کند.

کمیسیون استعمار و مقاومت در برابر دیوار حائل تشکیلات خودگردان فلسطین می‌گوید که نیرو‌ها و شهرک‌نشینان اسرائیلی در ماه اکتبر در یک «چرخه مداوم ترور» که در سایه جنگ غزه در حال وقوع است، ۲۳۵۰ حمله در سراسر کرانه باختری انجام داده‌اند.

منبع: الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
واقعا استاد انکار جنایت جنگی و نسل کشی هستید
و دوست دارید خودتان را پلیس خوب و دلسوز جا بزنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
استاد اینکار هستید
طبق اعتراف ترامپ دستور برای اینکار دادید
حالا میخواهی خودت و ترامپ و دار و دسته اش را از این نسل کشی و جنایت جنگی مبرا کنی
واقعا که
۰
۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۱۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
مردم بدبخت ایران روانی کردین همه دارن سکته قلبی میکنننننن
۱
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
کرانه باختری رود اردن بذارین کنار. فکر مردم بدبخت ایران باشین
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
دستور ترامپ و تو را اجرا میکنند
حالا فیلم ادم خوبه را بازی نکن
۰
۱
پاسخ دادن
