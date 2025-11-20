سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک مالخر اموال مسروقه خبر داد و گفت از مخفیگاه متهم یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس سرهنگ رضا صادقی پور سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت در راستای مبارزه با سارقان و کاهش جرایم در منطقه ماموران کلانتری ۱۱۳ بازار طی کشتزنی‌های هدفمند فردی را به چهره پوشیده و کوله پشتی مشکوک مشاهده و برای بررسی بیشتر به وی نزدیک شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی اولیه از متهم ۲ قبضه سلاح گرم و ابزار آلات مخصوص سرقت خودرو نیز کشف که متهم برای بررسی‌های بیشتر به کلانتری منتقل شد. سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: طی بازجویی‌های فنی متهم به مالخری از سارقان اعتراف و از مخفیگاه وی یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه که به تازگی خریداری کرد ه بود نیز کشف شد.

وی افزود: متهم که دارای سوابق متعدد مشابه بوده با شکایت ۲ مالباخته برای ادامه روند قانونی پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.