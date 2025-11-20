به مناسبت هفته بسیج بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه و ۲۱۰ برنامه شاخص در این شهرستان خبر می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ حمید کمالی در نشست خبری به‌مناسبت هفته بسیج که در سالن جلسات سپاه ناحیه بندرعباس برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج شجره طیبه‌ای است که امام خمینی (ره) آن را کاشت و امروز به میراث گران‌بهایی برای نظام اسلامی تبدیل شده است.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بسیج را «نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها»، «مظهر وحدت مقدس ملت» و «مدرسه عشق» توصیف کرد و افزود: از دفاع مقدس تا مقابله با اغتشاشات، حوادث غیرمترقبه مانند زلزله فین و سایه‌خشک، حادثه اسکله شهید رجایی و دوران کرونا، همیشه بسیج پیشتاز و آخرین نیرویی بوده که میدان را ترک کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و حضور مقتدرانه بسیج در کنار سایر نیروهای مسلح، تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان جنگ تمام‌عیار اقتصادی، فرهنگی و امنیتی علیه ایران اسلامی به‌راه انداخته‌اند، فرمول پیروزی همانا تکیه بر نیروی مردمی و بسیج است؛ زیرا بسیج یعنی مردم و بدون مردم، بسیج هویت و موجودیت ندارد.

سرهنگ کمالی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج بندرعباس اعلام کرد: بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه و ۲۱۰ برنامه شاخص با محوریت قرارگاه تحول محلات و پایگاه‌های مقاومت بسیج اجرا خواهد شد.

وی میزبانی از شهدای گمنام و برگزاری مراسم استقبال، تشییع و شب‌های خاطره در مساجد، مدارس، ادارات و صنایع، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدایی با حضور پیکر مطهر شهدای گمنام و توزیع ۱۵۰۰ خدمت مومنانه توسط بسیج اصناف به نیابت از ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان در محله درخت‌سبز را از شاخص ترین برنامه‌ها برشمرد.

کمالی ادامه داد: اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم و کم‌برخوردار، اجرای نمایش «علمدار» و یادواره شهدای تازیان، برگزاری رزمایش گشت‌های رضوی در روز ۶ آذر، مسابقات فرهنگی، ورزشی و کارگاه‌های سبک زندگی اسلامی، برگزاری پررنگ‌تر دعای ندبه و برنامه میقات صالحین در روز جمعه و سخنرانی سردار فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان به‌مناسبت آغاز هفته بسیج از دیگر برنامه‌ها است.

منبع :خبرگزاری مهر