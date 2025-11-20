به مناسبت هفته بسیج بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه و ۲۱۰ برنامه شاخص در این شهرستان خبر می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ حمید کمالی در نشست خبری به‌مناسبت هفته بسیج که در سالن جلسات سپاه ناحیه بندرعباس برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج شجره طیبه‌ای است که امام خمینی (ره) آن را کاشت و امروز به میراث گران‌بهایی برای نظام اسلامی تبدیل شده است.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، بسیج را «نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها»، «مظهر وحدت مقدس ملت» و «مدرسه عشق» توصیف کرد و افزود: از دفاع مقدس تا مقابله با اغتشاشات، حوادث غیرمترقبه مانند زلزله فین و سایه‌خشک، حادثه اسکله شهید رجایی و دوران کرونا، همیشه بسیج پیشتاز و آخرین نیرویی بوده که میدان را ترک کرده است.

فرمانده سپاه ناحیه بندرعباس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و حضور مقتدرانه بسیج در کنار سایر نیروهای مسلح، تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان جنگ تمام‌عیار اقتصادی، فرهنگی و امنیتی علیه ایران اسلامی به‌راه انداخته‌اند، فرمول پیروزی همانا تکیه بر نیروی مردمی و بسیج است؛ زیرا بسیج یعنی مردم و بدون مردم، بسیج هویت و موجودیت ندارد.

سرهنگ کمالی در تشریح برنامه‌های هفته بسیج بندرعباس اعلام کرد: بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه و ۲۱۰ برنامه شاخص با محوریت قرارگاه تحول محلات و پایگاه‌های مقاومت بسیج اجرا خواهد شد.

وی میزبانی از شهدای گمنام و برگزاری مراسم استقبال، تشییع و شب‌های خاطره در مساجد، مدارس، ادارات و صنایع، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدایی با حضور پیکر مطهر شهدای گمنام و توزیع ۱۵۰۰ خدمت مومنانه توسط بسیج اصناف به نیابت از ۱۵۰۰ شهید استان هرمزگان در محله درخت‌سبز را از شاخص ترین برنامه‌ها برشمرد.

کمالی ادامه داد: اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم و کم‌برخوردار، اجرای نمایش «علمدار» و یادواره شهدای تازیان، برگزاری رزمایش گشت‌های رضوی در روز ۶ آذر، مسابقات فرهنگی، ورزشی و کارگاه‌های سبک زندگی اسلامی، برگزاری پررنگ‌تر دعای ندبه و برنامه میقات صالحین در روز جمعه و سخنرانی سردار فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان به‌مناسبت آغاز هفته بسیج از دیگر برنامه‌ها است.

منبع :خبرگزاری مهر

برچسب ها: اعلام برنامه ها ، هفته بسیج ، بندرعباس
خبرهای مرتبط
اجرای هزار و ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در هرمزگان
پنجمین یادواره شهدای اصناف بندرعباس برگزار شد
سردار امیری: دانش‌آموزان با شناخت دشمن، باید بصیرت خود را حفظ و تقویت کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس طولانی ترین طرح فرهنگی در کشور
اختلاس ۱۹۰ میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوئیل سهمیه‌ای
فرود اضطراری هفت پرواز خارجی از روسیه و جمهوری چک در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس
اجرای ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در بندرعباس
مقام قهرمانی و نائب قهرمانی سوارکاران هرمزگان در مسابقه پاییزه یزد
آخرین اخبار
مقام قهرمانی و نائب قهرمانی سوارکاران هرمزگان در مسابقه پاییزه یزد
اجرای ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در بندرعباس
فرود اضطراری هفت پرواز خارجی از روسیه و جمهوری چک در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس
اختلاس ۱۹۰ میلیارد ریالی کارمندی در هرمزگان با فروش گازوئیل سهمیه‌ای
ساخت کتابخانه مرکزی بندرعباس طولانی ترین طرح فرهنگی در کشور
ورزشکاران توان یاب شرق هرمزگان در انتظار توجه
اجرای هزار و ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در هرمزگان
طرح نیمه تمام در کریان میناب
استقبال از پیکر ۱۴ شهید گمنام دفاع مقدس در فرودگاه بندرعباس