بر اساس تازه‌ترین گزارش جهانی شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل، افغانستان با پایین‌ترین شاخص کیفیت زندگی در بین کشورهای جهان رتبه‌بندی شده است. جنگ‌های طولانی، اقتصاد فروپاشیده و محرومیت گسترده از خدمات اولیه از جمله عوامل اصلی این وضعیت گزارش شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در تازه‌ترین ارزیابی جهانی شاخص کیفیت زندگی در سال ۲۰۲۵ که توسط شبکه راه‌حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل (UN SDSN) با همکاری مؤسسه گالوپ و دانشگاه آکسفورد منتشر شده، افغانستان در رتبه نخست کشورهای با پایین‌ترین سطح رفاه و کیفیت زندگی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، افغانستان با کسب شاخص کیفیت زندگی ۱.۳۶۴، پایین‌ترین رتبه را در میان تمامی کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده است. در این گزارش تأکید شده که جنگ‌های طولانی‌مدت، اقتصاد فروپاشیده، نبود فرصت‌های شغلی و حمایت اجتماعی حداقلی، شرایط زندگی بسیار دشواری را برای مردم این کشور ایجاد کرده است.

این گزارش به‌ویژه به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در افغانستان اشاره کرده که با محدودیت‌های شدید آموزشی، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی و فشارهای اجتماعی مواجه هستند. به نوشته این سند، این شرایط نه تنها سطح رفاه عمومی را کاهش داده، بلکه امید به آینده را نیز در میان بخش بزرگی از جامعه از بین برده است.

در این رتبه‌بندی، شش کشور دیگر نیز در کنار افغانستان در زمره کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی قرار گرفته‌اند:

· سیرالئون با شاخص ۲.۹۹۸ به دلیل فقر گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و فساد اداری
· لبنان با شاخص ۳.۱۸۸ در نتیجه سقوط اقتصادی، تورم شدید و بی‌ثباتی سیاسی
· مالاوی با شاخص ۳.۲۶۰ به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا
· زیمبابوه با شاخص ۳.۳۹۶ به دلیل بحران‌های سیاسی و اقتصادی
· بوتسوانا با وجود منابع معدنی اما با نابرابری درآمدی بالا
· جمهوری دموکراتیک کنگو با شاخص ۳.۴۶۹ به علت درگیری‌های مسلحانه و ناپایداری سیاسی

این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان، علیرغم تغییرات سیاسی در سال‌های اخیر، همچنان با بحران‌های ساختاری عمیقی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که بهبود کیفیت زندگی شهروندان را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.

