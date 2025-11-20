ایجاد مسیر جدید پروازی بین ایران و امارات

در دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مقامات هوایی کشور امارات افزایش پرواز‌های دوجانبه، توسعه مسیر‌های بین‌المللی، بهبود همکاری‌های عملیاتی و فنی و بررسی امکان راه‌اندازی مسیر‌های جدید پروازی مطرح شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛در جریان برگزاری «ایرشو دبی ۲۰۲۵»، دیدار رسمی میان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، و سه تن از چهره‌های برجسته هوانوردی امارات متحده عربی برگزار شد.

در این نشست، شیخ احمد بن سعید آل مکتوممعاون دوم اجرایی دولت امارات، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و رئیس هوانوردی غیرنظامی این کشورحضور داشت و درباره توسعه همکاری‌های مشترک با طرف ایرانی گفت‌وگو کرد.

شیخ حمد عبیدالله، مدیر ارشد تجاری شرکت flydubai و از چهره‌های مؤثر صنعت هوانوردی امارات، در این جلسه شرکت کرد و نقش فعالی در مباحث مربوط به توسعه پروازها و همکاری‌های دوجانبه داشت.

همچنینمحمد لنگاوی مدیرکل و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دبی (DCAA)، نیز حضور یافت و درباره تقویت همکاری‌های رگولاتوری، فنی و فرودگاهی با ایران تبادل نظر کرد.

محور اصلی مذاکرات، گسترش همکاری‌های هوانوردی میان دو کشور شامل افزایش پروازهای دوجانبه، توسعه مسیرهای بین‌المللی، بهبود همکاری‌های عملیاتی و فنی و بررسی امکان راه‌اندازی مسیرهای جدید پروازی بود.

در پایان این دیدار، حسین پورفرزانه از شیخ احمد بن سعید آل مکتوم و مدیران ارشد هوانوردی امارات برای سفر به ایران و ادامه گفت‌وگوها دعوت رسمی به‌عمل آورد.

این نشست به‌عنوان گامی مهم در ارتقای روابط هوانوردی میان ایران و امارات و تقویت تعاملات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: پرواز ، خطوط پروازی
خبرهای مرتبط
ورود سه فروند ناوگان هوایی جدید به کشور تا پایان سال/ ۵ فروند هواپیمایی زمین گیر به چرخه پروازی بازگشت
تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران و امارات در حوزه هوانوردی
پرواز‌های جدید به کشور‌های اروپایی به زودی کلید می‌خورد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظارت بر خلق پول شبکه بانکی کشور تقویت می‌شود/ بسته اصلاحی تدوین شد
مقصر نابه سامانی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟
جو پایدار در اغلب مناطق کشور/ آلودگی شهر‌های صنعتی
رئیس سازمان نقشه برداری: داده‌های مکانی به بهبود تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند
ایجاد مسیر جدید پروازی بین ایران و امارات
آخرین اخبار
ایجاد مسیر جدید پروازی بین ایران و امارات
رئیس سازمان نقشه برداری: داده‌های مکانی به بهبود تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند
مقصر نابه سامانی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟
نظارت بر خلق پول شبکه بانکی کشور تقویت می‌شود/ بسته اصلاحی تدوین شد
جو پایدار در اغلب مناطق کشور/ آلودگی شهر‌های صنعتی
رفع چالش قطعی برق تابستان با مشارکت صنایع در برنامه کنترل‌پذیری توانیر
برنامه ۱۴ مگاپروژه (۲) برای عبور ایمن از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اعلام شد
کاهش کیفیت هوا در نواحی جنوب و جنوب غرب کشور
صرفه‌جویی ۷۵ میلیارد دلاری با توسعه صنعت سی‌ان‌جی
ممنوعیت تردد خودروها از محورهای شمالی در پایان هفته اعلام شد
صرفه‌جویی ۱۰ میلیون لیتر آب از طریق اجرای سازه‌های فولادی
وزیر نفت به حواشی هلدینگ نفتی پایان داد/ بنزین بی کیفیت نیست
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شد
هزینه تمام‌شده ساخت پروژه مسکونی ۱۹۰ روزه ناجا اعلام شد/چینی‌ها در اجرای پروژه هیچ نقشی نداشتند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۸ آبان ماه
تکذیب کشف جدید میدان گازی در شمال شرق کشور
صندوق‌های مبتنی بر رمز ارز در ایستگاه ورود به بورس تهران
تأمین خوراک پتروشیمی‌ها از محل جمع آوری گاز‌های مشعل
مردم را غافلگیر نخواهیم کرد
دیجیتالی سازی فرآیند‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
شرط جدید واردات خودرو‌های سنگین اعلام شد
معضل خدمات پس از فروش در کالاهای واداتی به کشور
امنیت دارایی‌های دیجیتال با کیف‌پول‌های معتبر
اطلاعیه گمرک درباره کارت‌های بازرگانی و میزان تجارت
حداقل ۵ عرضه اولیه دیگر در راه بورس تهران
تصمیم‌گیری درباره چند نرخی شدن بنزین فراتر از وزارت نفت است/قیمت نهایی هفته آینده کشف می‌شود
میلی مرجع خرید طلای آب شده آنلاین بدون اجرت
پیشنهاد ۱۵ هزار تومانی برای نرخ پله سوم بنزین دادیم /نرخ تورم به ۵۰ درصد رسیده است +فیلم
اولویت همکاری برای ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجار
ناترازی کلید واژه دولت شده است/ اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی شده است+ فیلم