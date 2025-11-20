رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۲۰۰۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۴۷ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به ناترازی‌های شدید انرژی به ویژه در حوزه برق، اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر حوزه انرژی و ناترازی شدید بر شبکه برق کشور، ورود غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج گر رمز ارز به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده این بحران شناخته و این دستگاه‌ها با مصرف بالای برق فشار مضاعفی بر صنعت برق وارد و خسارت جبران ناپذیری به زیر ساخت‌های ملی وارد می‌کند به این منظور پلیس امنیت اقتصادی فراجا اجرای طرح‌های سراسری مبارزه با کالای قاچاق با اولویتستگاه‌های استخراج گر قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیر مجاز استخراج رمز ارز را در دستور کار خود قرار داد.

رییس پلیس امنیت ا۴قتصادی فراجا با اشاره به تشکیل ۴۵۷ تیم مشترک، افزود: در این طرح سه روزه از ۸۹۵ باب محل مورد نظر بازرسی که در مجموع ۱۹۸۶ دستگاه انواع استخراج گر رمز ارز کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به دستگیری ۲۱۲ متهم و تشکیل ۲۱۳ فقره پرونده در این زمینه، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی ماینر‌های مکشوفه را ۱۴۷ میلیارد تومان برآورد کردند.

وی با تاکید بر اینکه مقابله با همه مصادیق قاچاق کالا در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا می‌باشد، افزود: هموطنان گرامی در راستای مقابله همه جانبه با جرائم و مفاسد اقتصادی از جمله احتکار و نگهداری غیر قانونی کالای اساسی، سوخت و خودرو مراتب را به شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.