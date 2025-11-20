باشگاه خبرنگاران جوان- اولین قطار حامل سیمان پاکتی با ۱۸ واگن امروز پنج‌شنبه ۲۹ آبان از ایستگاه راهگرد به مقصد افغانستان حرکت کرد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این محموله‌ها به صورت هفتگی و با ظرفیت حدود ۱۰۰۰ تن تداوم خواهد یافت.

این عملیات که نمونه‌ای از حمل‌ونقل ترکیبی جاده‌ریل محسوب می‌شود، موجب کاهش هزینه‌های حمل، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدمات صادراتی خواهد شد. صادرات مستمر سیمان به افغانستان علاوه بر تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای، به توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی اقتصاد کشور کمک می‌کند.

همچنین استفاده از ناوگان بخش خصوصی و تقویت کریدورهای ریلی منطقه‌ای از دیگر دستاوردهای مثبت این طرح ارزیابی می‌شود.

در همین ارتباط، شهریار نقی‌زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن، از فعال‌سازی مجدد مرز حیاتی «شمتیغ» افغانستان خبر داد و اعلام کرد: نخستین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه حرکت کرده و طی هفت ماه گذشته ۳۵۰ هزار تن مبادله ریلی با افغانستان انجام شده است.

همچنین در جریان نشستی میان مدیرکل راه‌آهن شمال ۲ و مدیرعامل شرکت «آشیانه هزاره سوم»، سیدجواد موسوی ترانزیت سوخت و روغن را محور اصلی فعالیت‌های این شرکت عنوان کرد و افزود: در هر مرحله پنج هزار تن گازوئیل از روسیه به بندر کاسپین منتقل شده و سپس از طریق خطوط ریلی به روزنک افغانستان ارسال می‌شود.

این اقدامات نشان‌دهنده تحرک قابل توجه ایران در توسعه کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ریلی برای گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان است.