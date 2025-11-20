رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: محله‌محوری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی بسیج در کشور دنبال می‌شود و استان قم در این زمینه به‌عنوان الگو شناخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، امروز در دیدار با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)به فعالیت ۱۹ قشر مختلف در بسیج اشاره کرد و گفت: اقشار دانشجویی، دانش‌آموزی، اساتید، جامعه پزشکی، کارکنان ادارات و دیگر گروه‌های بسیج با آمادگی بالا در صحنه‌های مختلف حضور دارند و تلاش‌های گسترده‌ای در جهت خدمت به مردم و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی انجام می‌دهند.

او با اشاره به تمرکز بسیج بر الگوی محله‌محوری در پایگاه‌ها، مساجد و محلات، گفت: محله‌محوری از اولویت‌های بسیج در کشور است و قم در این زمینه الگو محسوب می‌شود.

سردار سلیمانی  با بیان اینکه بسیج در ابعاد مختلف نظامی، فرهنگی، اردویی، اقتصاد مقاومتی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، فضای مجازی، رسانه و سازندگی نقش‌آفرینی مؤثر دارد، افزود: آمادگی‌های بسیج در همه این عرصه‌ها مطلوب بوده و این نهاد توانسته در سطح ملی خدمات گسترده‌ای ارائه دهد.

