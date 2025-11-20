مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خوزستان در بازدید از روستا‌های کم برخوردار منطقه موری بخش چلو شهرستان اندیکا قول مساعدی برای رفع برخی مشکلات آنها را داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جمال شیبه اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه موری بخش چلو شهرستان اندیکا جزو مناطق سردسیر و دارای سرمای سوزناکی است، به اهالی این روستا‌ها وسایل گرمایشی مانند بخاری، پتو، فرش و همچنین یخچال و به دانش آموزان آنها نیز لباس گرم و لوازم التحریر اهداء خواهد شد.

وی افزود: از آنجایی که منازل اینجا همه قدیمی و از جنس سنگ وچوب هستندو در برابر بلایای طبیعی خطر آفرین می‌باشند رر صورت داشتن طرح هادی برای احداث مسکن، حمام و سرویس بهداشتی آنها اقدام خواهید کرد تا سرپناهی مطمعن وایمن داشته باشند.

شیبه بیان کرد: از دیگر مشکلات روستا‌های موری نداشتن شغل و درآمد پایدار است که باتوجه به ظرفیت منطقه در بحث کشاورزی، دامداری، زنبورداری و گردشگری تسهیلات کم بهره جهت خوداشتغالی نیز در نظر خواهیم گرفت.

مدیر کل کمیته امداد خوزستان اضافه کرد: به منظور رفاه حال مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در بخش چلو باتوجه به جمعیت بالای آنها و بُعد مسافت تا مرکز شهرستان جهت سهولت در انجام امورات آنها چند نیرو را در مرکز این بخش مستقر خواهیم کرد تا مردم دچار زحمات رفت و آمد به کمیته امداد مرکز شهرستان نشوند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: عشایر خوزستان ، کمیته امام خمینی
مدارس و دانشگاه‌های برخی شهرهای خوزستان تعطیل شد
