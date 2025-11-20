وزارت بازرگانی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد: مجوز صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته، معادل حداکثر ۳۵ هزار تراشه بلک‌ول انویدیا را به دو شرکت در عربستان سعودی و امارات متحده عربی صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو شرکت در عربستان سعودی و امارات متحده عربی شامل شرکت دولتی هوش مصنوعی جی۴۲ (G ۴۲) مستقر در ابوظبی و شرکت سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی هیومن (Humain) تحت حمایت دولت عربستان سعودی، پروژه‌های مرکز داده بزرگی را در کشور‌های خود برنامه‌ریزی کرده‌اند.

این خبر هم‌زمان با اولین سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا از سال ۲۰۱۸ اعلام شد.

وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هر دو شرکت در حال دریافت مجوز‌هایی برای خرید معادل حداکثر ۳۵ هزار تراشه انویدیا بلک‌ول (GB ۳۰۰) هستند.» در مجموع ۳۵ هزار تراشه بلک‌ول حدود یک میلیارد دلار ارزش دارند، اما قیمت‌ها متفاوت است.

طبق اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، این مجوز‌ها مشروط به رعایت الزامات امنیتی و گزارش‌دهی دقیق توسط هر دو شرکت است.

همان روز، شرکت سعودی هیومن اعلام کرده بود که قصد دارد ۶۰۰ هزار تراشه هوش مصنوعی انویدیا را خریداری کند.

هیومن و شرکت ایکس‌ای آی ایلان ماسک قصد دارند به طور مشترک مراکز داده در عربستان سعودی، از جمله یک مرکز ۵۰۰ مگاواتی را توسعه دهند.

شرکت فناوری جی۴۲ وابسته به دولت امارات که در حال توسعه صنعت هوش مصنوعی خود است، قصد دارد یکی از بزرگترین مراکز داده جهان را در امارات متحده عربی با فناوری آمریکا بسازد.

بر اساس گزارش رویترز، غول‌های فناوری انویدیا، اوپن‌ای آی، سیسکو و اوراکل، به همراه سافت بانک ژاپن، با جی۴۲ برای ساخت فاز اول، معروف به استارگیت امارات که قرار است در سال ۲۰۲۶ به صورت آنلاین راه‌اندازی شود، همکاری می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: هوش مصنوعی ، تراشه
خبرهای مرتبط
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
وقتی «هوش مصنوعی» جای کتابدار را می‌گیرد؛ کتابخانه‌ای که فکر می‌کند!
تأثیر ربات‌ها و هوش مصنوعی برای جاعلان خبر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش شیوع آنفلوآنزا در این فصل طبیعی است/ دانش آموزان دارای علائم به مدرسه نروند
پنج آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران
آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس برگزار می‌شود
اسباب‌بازی‌های سمی؛ زنگ خطر برای کودکان برزیلی
آخرین اخبار
اسباب‌بازی‌های سمی؛ زنگ خطر برای کودکان برزیلی
پنج آنتی‌بیوتیک پرفروش در ایران
آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس برگزار می‌شود
افزایش شیوع آنفلوآنزا در این فصل طبیعی است/ دانش آموزان دارای علائم به مدرسه نروند
تکنیکی برای درمان شوک‌های عصبی + فیلم
خطر مسمومیت با میوه ازگیل + فیلم
چین ۳ ماهواره فضایی پرتاب کرد
کشف تأثیر مشتری بر شکل‌گیری منظومه شمسی ما
تولید اولین محصول آرایشی-عصبی هوش مصنوعی
کارشناسان علت اصلی «همه‌گیری بیماری‌های مزمن» را کشف کردند
پیشرفت پزشکی که می‌تواند دیابت را درمان کند
آغاز آموزش هوش مصنوعی به معلمان
کرامت و اخلاق، ماندگارتر از هر گشایش مالی در نظام سلامت است
رونمایی از اولین اسکلت رباتیک غواصی جهان
بیش از ۱۷۰ بیماری خاص تحت پوشش بیمه قرار دارد/ ابراز رضایت رئیس جمهور از طرح پزشکی خانواده
از کلاس‌های دانشگاه تا صحن مسجدالنبی؛ تجربه‌ای متفاوت برای دانشجویان
بازگشت به مدرسه، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه توسعه کشور
بررسی طرح تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی هفته آینده در مجلس
احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز
اساس سلامت در مکتب طب ایرانی اصلاح شیوه زندگی است
طراحی واکر مخصوص کودکان فلج مغزی
۲ داروی جدید درمان سرطان که با کمک هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند
پایداری توسعه دیجیتال ایران زیر فشار جنگ و تحریم
۳ برابر شدن طول بستری بر اثر مقاومت میکروبی
شبکه آزمایشگاهی کشور آموزش آزمایشگاهی را به مدارس ابتدایی می‌برد
ضرورت اعطای مجوز دکترای حرفه ای کار درمانی/ عدم اختصاص ردیف استخدامی و تعرفه مناسب کاردرمانی
حذف پیام‌نور در دستور کار دولت نیست
نسل نخبه آینده ایران را می‌سازد