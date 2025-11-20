باشگاه خبرنگاران جوان - دو شرکت در عربستان سعودی و امارات متحده عربی شامل شرکت دولتی هوش مصنوعی جی۴۲ (G ۴۲) مستقر در ابوظبی و شرکت سرمایهگذاری هوش مصنوعی هیومن (Humain) تحت حمایت دولت عربستان سعودی، پروژههای مرکز داده بزرگی را در کشورهای خود برنامهریزی کردهاند.
این خبر همزمان با اولین سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا از سال ۲۰۱۸ اعلام شد.
وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «هر دو شرکت در حال دریافت مجوزهایی برای خرید معادل حداکثر ۳۵ هزار تراشه انویدیا بلکول (GB ۳۰۰) هستند.» در مجموع ۳۵ هزار تراشه بلکول حدود یک میلیارد دلار ارزش دارند، اما قیمتها متفاوت است.
طبق اعلام وزارت بازرگانی آمریکا، این مجوزها مشروط به رعایت الزامات امنیتی و گزارشدهی دقیق توسط هر دو شرکت است.
همان روز، شرکت سعودی هیومن اعلام کرده بود که قصد دارد ۶۰۰ هزار تراشه هوش مصنوعی انویدیا را خریداری کند.
هیومن و شرکت ایکسای آی ایلان ماسک قصد دارند به طور مشترک مراکز داده در عربستان سعودی، از جمله یک مرکز ۵۰۰ مگاواتی را توسعه دهند.
شرکت فناوری جی۴۲ وابسته به دولت امارات که در حال توسعه صنعت هوش مصنوعی خود است، قصد دارد یکی از بزرگترین مراکز داده جهان را در امارات متحده عربی با فناوری آمریکا بسازد.
بر اساس گزارش رویترز، غولهای فناوری انویدیا، اوپنای آی، سیسکو و اوراکل، به همراه سافت بانک ژاپن، با جی۴۲ برای ساخت فاز اول، معروف به استارگیت امارات که قرار است در سال ۲۰۲۶ به صورت آنلاین راهاندازی شود، همکاری میکنند.
منبع: ایسنا