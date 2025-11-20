باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز در نشست فعالان اجتماعی در محل استانداری قزوین اظهار کرد: دروغ گفتن به مردم ظلم است و باید مبنای علمی برای خدمت به مردم در نظر گرفته شود.

وی افزود: رفتار نادرستی که امروز در خیابان می‌بینیم، محصول تربیتی است که در مدارس، مهدکودک‌ها و دانشگاه‌ها اتفاق افتاده. دانشگاه که دیگر خیلی دیر است؛ ریشه از همان مهدکودک و مدرسه آغاز می‌شود.

رئیس جمهور ادامه داد: هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که به مردم دروغ بگوییم؛ دروغ به مردم یعنی دروغ به خدا زیرا نمی‌توان به خدا دروغ گفت. شفافیت و صداقت در حکومت، اصلی بنیادین است و هرکس حقیقت مبتنی بر شواهد و مستندات را نفی کند، به جامعه ظلم کرده است.

پزشکیان، توسعه و پیشرفت کشور را مستلزم بهره‌مندی و حمایت از متخصصان و افراد علمی و دانشگاهی دانست و یادآور شد: عدالت چیزی نیست که منِ مسئول تعیین کنم؛ آنچه بر مبنای شواهد علمی و اثرگذاری اجتماعی درست تشخیص داده می‌شود، حق است.

وی افزود: اگر مدیران، سیاستمداران و صاحبان قدرت بپذیرند که در برابر دانش و نظر کارشناسی سر تسلیم فرود آورند، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است. تنها راه پیشرفت، گفت‌وگو با مردم بر پایه صداقت و تکیه بر علم و شواهد است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: زمانی که گفتیم باید پایتخت را منتقل کنیم، که البته حتی بودجه کافی برای آن نداشتیم؛ اگر داشتیم شاید انجام می‌شد، اما همان زمان هم می‌گفتند این حرف‌ها شدنی نیست.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که دیگر انتخابی نداریم؛ اجبار است. نمی‌توانیم بیش‌از این جمعیت و ساخت‌وساز را در این منطقه بارگذاری کنیم. می‌توانیم توسعه بدهیم، اما نمی‌توانیم مشکل آب آن را حل کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز انتقال هر متر مکعب آب از خلیج فارس حدود 500 هزار تومان هزینه دارد، گفت: آیا منطقی است برای یک مترمکعب آب چنین هزینه‌ای بپردازیم؟ کدام منطق این را تأیید می‌کند؟ پس باید یک‌بار برای همیشه یک نقشه جدید، علمی و جامع برای آینده کشور طراحی کنیم.