رئیس جمهور گفت: انتخابی برای انتقال پایتخت نداریم، نمی‌توانیم بیش‌از این جمعیت و ساخت‌وساز را در این منطقه بارگذاری کنیم، می‌توانیم توسعه بدهیم، اما نمی‌توانیم مشکل آب آن را حل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز در نشست فعالان اجتماعی در محل استانداری قزوین اظهار کرد: دروغ گفتن به مردم ظلم است و باید مبنای علمی برای خدمت به مردم در نظر گرفته شود.

وی افزود: رفتار نادرستی که امروز در خیابان می‌بینیم، محصول تربیتی است که در مدارس، مهدکودک‌ها و دانشگاه‌ها اتفاق افتاده. دانشگاه که دیگر خیلی دیر است؛ ریشه از همان مهدکودک و مدرسه آغاز می‌شود.

رئیس جمهور ادامه داد: هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که به مردم دروغ بگوییم؛ دروغ به مردم یعنی دروغ به خدا زیرا نمی‌توان به خدا دروغ گفت. شفافیت و صداقت در حکومت، اصلی بنیادین است و هرکس حقیقت مبتنی بر شواهد و مستندات را نفی کند، به جامعه ظلم کرده است.

پزشکیان، توسعه و پیشرفت کشور را مستلزم بهره‌مندی و حمایت از متخصصان و افراد علمی و دانشگاهی دانست و یادآور شد: عدالت چیزی نیست که منِ مسئول تعیین کنم؛ آنچه بر مبنای شواهد علمی و اثرگذاری اجتماعی درست تشخیص داده می‌شود، حق است.

وی افزود: اگر مدیران، سیاستمداران و صاحبان قدرت بپذیرند که در برابر دانش و نظر کارشناسی سر تسلیم فرود آورند، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است. تنها راه پیشرفت، گفت‌وگو با مردم بر پایه صداقت و تکیه بر علم و شواهد است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: زمانی که گفتیم باید پایتخت را منتقل کنیم، که البته حتی بودجه کافی برای آن نداشتیم؛ اگر داشتیم شاید انجام می‌شد، اما همان زمان هم می‌گفتند این حرف‌ها شدنی نیست.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که دیگر انتخابی نداریم؛ اجبار است. نمی‌توانیم بیش‌از این جمعیت و ساخت‌وساز را در این منطقه بارگذاری کنیم. می‌توانیم توسعه بدهیم، اما نمی‌توانیم مشکل آب آن را حل کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز انتقال هر متر مکعب آب از خلیج فارس حدود 500 هزار تومان هزینه دارد، گفت: آیا منطقی است برای یک مترمکعب آب چنین هزینه‌ای بپردازیم؟ کدام منطق این را تأیید می‌کند؟ پس باید یک‌بار برای همیشه یک نقشه جدید، علمی و جامع برای آینده کشور طراحی کنیم.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
هزینه انتقال پایتخت رو چطوری میخواید تامین کنید؟ شما که همش میای میگی نداریم و اوضاع خرابه. این خودش تناقض و دروغگویی نیست؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۱:۵۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
نمیشود ! نمیتوانیم ! بلد نیستیم ! باید برویم ! گران کنید ! ...... این بود آن نظر کارشناسان خبره و کاربلدتون؟ با این حجم از اختیارات و ... فقط همین ها را میتوانید بگوئید؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
راه بر
۱۱:۴۹ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
من هم چند بار گفته بودم ولی کسی حرف من را گوش نداد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
آقای پزشکیان دروغ هایی که شما واطرافیانت در این یکسال به مردم دادید دروغ های بی سابقه ای است
لطفا مشکلات مردم الان معیشت هستش که شما وکارشناساتون هنوز نتوانستید جلوی قیمت سر سام آور مرغ گوشت رو بگیرید بقیه کارها پیش کش
فقط خوب یاد گرفتی با نهج البلاغه خوب بازی کنی.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
تا بورس که موتور محرکه ی اقتصاد کشور هست درست نشود ، مطمئن باشید که کشور درست نخواهد شد . این جمله را با آب طلا بنویسید .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
شما که روی از اولش با دروغ اومدی حرف از رستگویی نزن
۰
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
آفرین. بزرگترین ظلم به مردم ما همینه که گفتی ،پس یه کاری کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
France
منصور
۱۱:۴۲ ۲۹ آبان ۱۴۰۴
من که همون اول بهتون گفتم / یه جایی را پیدا کنید و برید
تهران دیگه جای زندگی کردن نیست
اولش یکمی بهتون سخت میگذره / ولی بعدا که سختیهایش مرتفع شد متوجه میشید که باید این کار را خیلی سال پیش میکردید / البته این‌مربوط به اصفهان و شیراز و دیگر شهرهای بزرگ هم‌میشه
۱
۰
پاسخ دادن
