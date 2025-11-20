به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس ، در کردکوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های ملت ایران در هشت سال مراسم باشکوه رژه موتوری و خودروی بسیجیان شهرستان کردکوی با حضور گسترده آحاد مردم و بسیجیان در کردکوی برگزار شد.

این رژه، نمایشی از آمادگی رزمی، بصیرت انقلابی و پیوند ناگسستنی بسیج با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بود که در خیابان‌های اصلی شهر به نمایش گذاشته شد.

رژه موتوری بسیجیان از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه در تاریخ ۲۹ آبان ماه با رمز مقدس «یا حسین (ع)» از میدان شهرداری کردکوی آغاز شد و پس از طی مسیر در گلزار شهدای گمنام شهرستان کردکوی به پایان رسید.

مسیر رژه به گونه‌ای انتخاب شده بود که تمامی اقشار جامعه شهری بتوانند شاهد این نمایش قدرت باشند.

