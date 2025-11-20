دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که اخراج هزاران فلسطینی از سه اردوگاه پناهندگان کرانه باختری در اوایل سال ۲۰۲۵، معادل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیده‌بان حقوق بشر، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت با آوارگی اجباری ۳۲۰۰۰ فلسطینی از سه اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری اشغالی متهم کرده است.

این گروه حقوق بشری گزارش ۱۰۵ صفحه‌ای خود را منتشر کرد و خواستار تحقیقات جنایی در مورد مقامات ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ شد.

این یافته‌ها گفته دیده‌بان حقوق بشر درباره پاکسازی قومی در جریان «عملیات دیوار آهنین»، یک عملیات نظامی گسترده در کرانه باختری که از ۲۱ ژانویه آغاز شد، مستند می‌کند.

عمر شاکر، مدیر اسرائیل/فلسطین دیده‌بان حقوق بشر در پستی در X گفت که این آوارگی‌ها «نکبت دوم» هستند، که به پاکسازی قومی صد‌ها هزار فلسطینی در سال ۱۹۴۸ اشاره دارد. او همچنین گفت که این «دومین آوارگی بزرگ فلسطینیان - پس از غزه - از سال ۱۹۶۷» است.

نیرو‌های اسرائیلی در ژانویه و فوریه به اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس حمله کردند و قبل از تخریب خانه‌ها، از طریق بلندگو‌های نصب شده بر روی پهپاد‌ها به ساکنان دستور دادند که آنجا را ترک کنند.

تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بیش از ۸۵۰ ساختمان تخریب شده یا به شدت آسیب دیده‌اند. به ساکنان آواره اجازه بازگشت داده نشده است. مقامات اسرائیلی می‌گویند عملیات آنها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر ضد شورش در سراسر قلمرو است.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌ها می‌خواهد که تحریم‌های هدفمندی را علیه مقامات اسرائیلی اعمال کنند و احکام بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری را اجرا کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: آوارگان فلسطینی ، کرانه باختری
خبرهای مرتبط
یک کشته و ۴ زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
آغاز صادرات هفتگی سیمان به افغانستان از مسیر ریلی
آخرین اخبار
افغانستان در صدر فهرست کشورهای با پایین‌ترین سطح کیفیت زندگی در جهان
اذعان سفیر آمریکا: خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری معادل «تروریسم» است
دعوت طالبان از سرمایه‌گذاران بین‌المللی در کنفرانس سه‌جانبه با ایران و ازبکستان
سئول از کره شمالی خواست پیشنهاد مذاکرات نظامی را بپذیرد
سلاح‌های انفجاری در سال ۲۰۲۴ کودکان را به میزان بی‌سابقه‌ای کشته یا زخمی کرده‌اند؛ غزه بالاترین آمار
آغاز صادرات هفتگی سیمان به افغانستان از مسیر ریلی
ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ممدانی دیدار می‌کند
دادگاه کیفری بین‌المللی: اسرائیل خواهان سلب صلاحیت دادستان ارشد است
عراق بعد از انتخابات؛ از صعود مقاومت در پارلمان تا جایگاه متزلزل السودانی
قمار ترامپ: فروش F-۳۵ به بن‌سلمان، ریسک برای امنیت
خبر بد برای اوکراین در کاخ سفید؛ کیت کلوگ احتمالا تا زمستان کنار می‌رود
ترامپ لایحه‌ای را برای انتشار پرونده‌های اپستین امضا کرد
پوتین به دنبال بی‌نیاز کردن روسیه از مدل‌های خارجی هوش مصنوعی
سازمان ملل هشدار داد که وضعیت غزه همچنان «بسیار وخیم» است
دبیرکل سازمان ملل بازدید نتانیاهو از جنوب سوریه را «نگران‌کننده» خواند
وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا از هیئت مدیره اپن‌ای‌آی استعفا کرد
ترامپ در پی درخواست بن سلمان به دنبال پایان جنگ در سودان است
روسیه: اقدامات اسرائیل در سوریه تهدیدی برای کل منطقه است
کشف سنگ قیمتی ۳۰۰ کیلویی در کاخ ریاست جمهوری ماداگاسکار
دمشق بازدید نتانیاهو از یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه را محکوم کرد
زلنسکی دیدار با اردوغان را «پربار» خواند
حماس: حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان «قتل‌عام» و جنایت علیه بشریت است
حزب‌الله حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در جنوب لبنان را محکوم کرد
بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از نمایشگاه بین‌المللی پراگتی میدان در دهلی + فیلم
آمریکا تحریم‌های سایبری علیه افراد و نهادهای مرتبط با روسیه وضع کرد
نتانیاهو با نیروهای اسرائیلی در سوریه دیدار کرد
لهستان پس از حادثه انفجار مرزی، آخرین کنسولگری روسیه را می‌بندد
سازمان ملل: انتقال فلسطینی‌ها به آفریقای جنوبی در جهت «اهداف نسل‌کشی» اسرائیل است
بحث کنست جزئیات لایحه اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی را فاش کرد
متا تا دو هفته دیگر حساب نوجوانان استرالیایی را می‌بندد