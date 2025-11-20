باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیدهبان حقوق بشر، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت با آوارگی اجباری ۳۲۰۰۰ فلسطینی از سه اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری اشغالی متهم کرده است.
این گروه حقوق بشری گزارش ۱۰۵ صفحهای خود را منتشر کرد و خواستار تحقیقات جنایی در مورد مقامات ارشد اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ شد.
این یافتهها گفته دیدهبان حقوق بشر درباره پاکسازی قومی در جریان «عملیات دیوار آهنین»، یک عملیات نظامی گسترده در کرانه باختری که از ۲۱ ژانویه آغاز شد، مستند میکند.
عمر شاکر، مدیر اسرائیل/فلسطین دیدهبان حقوق بشر در پستی در X گفت که این آوارگیها «نکبت دوم» هستند، که به پاکسازی قومی صدها هزار فلسطینی در سال ۱۹۴۸ اشاره دارد. او همچنین گفت که این «دومین آوارگی بزرگ فلسطینیان - پس از غزه - از سال ۱۹۶۷» است.
نیروهای اسرائیلی در ژانویه و فوریه به اردوگاههای جنین، طولکرم و نور شمس حمله کردند و قبل از تخریب خانهها، از طریق بلندگوهای نصب شده بر روی پهپادها به ساکنان دستور دادند که آنجا را ترک کنند.
تحلیل تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که بیش از ۸۵۰ ساختمان تخریب شده یا به شدت آسیب دیدهاند. به ساکنان آواره اجازه بازگشت داده نشده است. مقامات اسرائیلی میگویند عملیات آنها بخشی از یک استراتژی گستردهتر ضد شورش در سراسر قلمرو است.
دیدهبان حقوق بشر از دولتها میخواهد که تحریمهای هدفمندی را علیه مقامات اسرائیلی اعمال کنند و احکام بازداشت دادگاه بینالمللی کیفری را اجرا کنند.
منبع: الجزیره