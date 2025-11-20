باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابهامات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و کالاهای هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی اعلام کرد

بر اساس تبصره (۲) ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند.

طبق ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات است.

این شامل وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه می‌شود. همچنین، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها از وظایف گمرک ایران به شمار می‌آید.

در صورتی که کالاهای مطروحه در مرحله خروج از کشور و ورود به کشور، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان صادرات و واردات قطعی محسوب نگردند، مشمول مقررات ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.

