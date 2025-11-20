فرمانده سپاه قدس گیلان از اجرای بیش از ۸ هزار و ۷۰۰برنامه به مناسبت هفته بسیج در گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان امروز به مناسبت هفته بسیج در جمع اصحاب رسانه گفت : برای اینکه به سرعت از مسائل و مشکلات عبور کنیم فرمولش گسترش تفکر بسیجی است.‌

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه پایه تفکر بسیجی احساس مسئولیت است، گفت: اخلاص ،‌بصیرت ؛زمان شناسی ، دشمن شناسی مهمترین ویژگی های بسیج شمرده می شود.‌

سردار دامغانی افزود : بسیج فقط برای دفع خطر نبوده و نخواهد بود، با وجود تهدیدات فراوان بسیج توانست تا حدود زیادی تاثیرات خودرا داشته باشد.‌

وی به اجرای ویژه برنامه های بسیج در سطح پایگاه های بسیج محلات و رده های قشری بسیج در استان اشاره کرد و افزود: ۸ هزار و ۷۸۷ برنامه فرهنگی و اجتماعی در سطح های مختلف بسیج در سراسر استان اجرا می شود.‌

فرمانده سپاه قدس گیلان خاطر نشان ساخت : بسیج خود باوری ، خدا باوری ، بسیج ، فرهنگ انقلاب، هویت ملی ، بسیج ، جهاد علمی پیشرفت و آبادانی، بسیج ، مکتب علوی، تفکر فاطمی ، بسیج مردم باوری ، خدمت محوری ، بسیج ، اقتدار اتحاد مقدس ، بسیج و مقاومت جهاد و شهادت از جمله عناوین روزهای هفته بسیج است.

وی تصریح کرد: برپایی همایش پیاده روی خانوادگی، دیدار با خانواده شهدا ، دیدار با نماینده ولی فقیه گیلان، برگزاری رویداد قرآنی آیه های نور، جشنواره فرهنگی ورزشی ، برپایی میز خدمت ، جشنواره پویش فاطمی ، برگزاری نشست های روشنگری و جهاد تبیین، فضا سازی و تبلیغات محیطی ، برپایی محافل قرآن و عترت در مساجد، برپایی نشست های سواد رسانه، رزمایش اکران فیلم های سینمایی و برپایی کارگاه های آموزشی مشاوره ، ازدواج آسان ، فرزند آوری و فرزند پروری و افتتاح پروژه های متعدد ... از اهم برنامه های هفته بسیج در گیلان است.‌