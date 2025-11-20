فرمانده سپاه قدس گیلان از اجرای بیش از ۸ هزار و ۷۰۰برنامه به مناسبت هفته بسیج در گیلان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان امروز به مناسبت هفته بسیج در جمع اصحاب رسانه گفت : برای اینکه به سرعت  از  مسائل و مشکلات عبور کنیم  فرمولش  گسترش تفکر بسیجی است.‌

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه  پایه تفکر بسیجی احساس مسئولیت است، گفت: اخلاص ،‌بصیرت  ؛زمان شناسی ، دشمن شناسی مهمترین ویژگی های بسیج شمرده می شود.‌

سردار دامغانی افزود : بسیج فقط برای دفع خطر نبوده و نخواهد بود، با وجود تهدیدات فراوان  بسیج توانست تا حدود زیادی تاثیرات خودرا داشته باشد.‌

وی به اجرای ویژه  برنامه های بسیج در سطح پایگاه های بسیج محلات و رده های قشری بسیج در استان اشاره کرد و افزود: ۸ هزار و ۷۸۷  برنامه فرهنگی و اجتماعی  در سطح های مختلف بسیج در سراسر استان اجرا می شود.‌

فرمانده سپاه قدس گیلان خاطر نشان ساخت : بسیج خود باوری ، خدا باوری ، بسیج ، فرهنگ انقلاب،  هویت ملی ، بسیج ، جهاد علمی پیشرفت و آبادانی،  بسیج ، مکتب علوی، تفکر فاطمی ، بسیج مردم باوری ، خدمت محوری ، بسیج ، اقتدار اتحاد مقدس ، بسیج و مقاومت جهاد و شهادت از جمله عناوین روزهای هفته بسیج  است.

وی تصریح کرد: برپایی همایش پیاده روی خانوادگی،  دیدار با خانواده شهدا ، دیدار با نماینده ولی فقیه گیلان، برگزاری رویداد قرآنی آیه های نور، جشنواره فرهنگی ورزشی ، برپایی میز خدمت ، جشنواره پویش فاطمی ، برگزاری نشست های روشنگری و جهاد تبیین، فضا سازی و تبلیغات محیطی ، برپایی محافل قرآن و عترت در مساجد، برپایی نشست های سواد رسانه، رزمایش اکران فیلم های سینمایی و برپایی کارگاه های آموزشی مشاوره ، ازدواج آسان ، فرزند آوری و فرزند پروری و افتتاح پروژه های متعدد  ... از اهم برنامه های هفته بسیج در گیلان است.‌

برچسب ها: بسیج ، محرومیت زدایی
خبرهای مرتبط
اجرای ۱۸۵ پروژه محرومیت‌زدایی توسط بسیج سازندگی اردبیل
اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم
اجرای پروژه‌های محرومیت زدایی در بن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار مدیریت بحران، خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی گیلان
آخرین اخبار
هشدار مدیریت بحران، خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی گیلان
ضرورت توجه به معیشت جامعه / دفاع از سفره مردم دفاع از امنیت کشور است
تشریح ویژه برنامه های هفته بسیج در رشت / از گشت‌های رضویون تا تجمع فاطمیون