رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ژئو نشانه بلوغ مدیریتی در سطح ملی برای حل مشکلات عادی است گفت:تنها با نگاه فراگیر مبتنی بر جغرافیا و استفاده از ابزار‌های تحلیلی پیشرفته، می‌توان چشم‌انداز حکمرانی هوشمند را محقق ساخت و مسیر خروج از چالش‌ها را هموار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ دوم مجید فخری روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در افتتاح بیست و نهمین همایش مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و پنجمین نمایشگاه ایران ژئو گفت: گزارش مجمع جهانی اقتصاد به عنوان مخاطرات ده ساله آینده جهان و بسیاری دیگر از مطالعات، بر این نکته تأکید دارند که تغییر اقلیمی، بحران منابع آب، آلودگی محیط زیست، کاهش منابع طبیعی، مهاجرت، رقابت‌های ژئوپلیتیک، امنیت غذایی، خشکسالی و از بین رفتن پوشش گیاهی، مهم‌ترین چالش‌های بشر در حال حاضر و آینده هستند. بسیاری از این چالش‌ها به جغرافیا و علوم مرتبط با آن وابسته‌اند و ناگزیر، راه‌حل‌های جامعه به داده‌های جغرافیایی متکی است.

سرتیپ فخری افزود: دستیابی به این راه‌حل‌ها نیازمند تأمین داده‌های دقیق، مستمر و قابل اطمینان مکانی است. همچنین، تسلط برعلوم روز نقشه‌برداری، ژئولزی، ژئوفیزیک، زمین‌شناسی، هواشناسی، اقیانوس‌شناسی و به کارگیری مؤثر سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی برای تحلیل این داده‌ها، ضرورت دارد. از سوی دیگر، اتکای روزافزون به داده‌های جغرافیایی در مدیریت عرصه‌های مختلف عمومی، دفاعی و امنیتی، این داده‌ها را به داده‌های راهبردی کشور تبدیل کرده است.

رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح ادامه داد: حکمرانی مؤثر بر داده‌ها، تضمین کیفیت، تأمین امنیت و انطباق داده‌ها با نیاز‌های کشور، نیازمند مدیریت چالش‌ها و آسیب‌های این حوزه است. اتخاذ راهبرد‌های منسجم و یکپارچه ملی، جلوگیری از سیاست‌های پراکنده، موازی‌کاری و شیوه‌های ناسازگار در مدیریت داده‌های جغرافیایی و مکانی در شرایط ویژه امروزی، امری ضروری است که مدیران عالی کشور، مدیران شرکت‌های خصوصی، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان و کارآفرینان باید از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی آگاهی داشته باشند.

امیر فخری تاکید کرد: تنها با نگاه فراگیر مبتنی بر جغرافیا و استفاده از ابزار‌های تحلیلی پیشرفته، می‌توان چشم‌انداز حکمرانی هوشمند را محقق ساخت و مسیر خروج از چالش‌ها را هموار کرد. نقشه و اطلاعات مکانی به عنوان زیرساخت توسعه پایدار در همه کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در دهه‌های اخیر در این حوزه صورت پذیرفته است که از جمله این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به منظومه‌های ماهواره‌ای سنجش و تعیین موقعیت و ناوبری و همچنین منظومه‌های شبکه‌های داده‌برداری در زمین، دریا و هوا اشاره کرد.

وی با بیان این که رشد فناوری اطلاعات جغرافیایی حاصل تلفیق فناوری‌های مکانی با فناوری اینترنت اشیا، هوش مصنوعی فناوری ارتباطاتی و پردازش ابری و تحلیل داده‌های بزرگ است گفت: با توجه به نکات مطرح شده، بیست و نهمین همایش مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و پنجمین نمایشگاه ایران ژئو، با بهره‌گیری از تجارب جهانی و با هدف ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های متولی اطلاعات مکانی در کشور، آشنایی دستگاه‌های دولتی با آخرین فناوری‌ها و علوم اطلاعات مکانی، معرفی توانمندی‌ها و محصولات فناورانه شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان و برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان و شناخت نیاز‌های آنها و توسعه صادرات برگزار می‌گردد.

رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح تاکید کرد: این نمایشگاه بدون تردید بزرگ‌ترین زیست‌بوم صنعت اطلاعات جغرافیایی در غرب آسیاست و سازمان‌های تولیدکننده اطلاعات مکانی، دستگاه‌های بهره‌بردار، دانشگاه‌ها، صنف مهندسین نقشه‌بردار، شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها به تبادل ایده‌ها، دستاورد‌ها و ظرفیت‌های خود می‌پردازند. این رویداد با شعار ژئوماتیک چشم‌انداز ایران پایدار برگزار می‌شود تا با تعامل و همکاری، شاهد شکوفایی بیش از پیش صنعت جغرافیایی و دستیابی به راه‌حل‌های حکیمانه برای مقابله با چالش‌های امروز کشور باشیم.

امیر فخری یادآور شد: این رویداد با حمایت وزارت دفاع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت‌های وزارت دفاع و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است. دانشگاه‌های عمده کشور، سازمان‌های بزرگ بهره‌بردار اطلاعات جغرافیایی و تولیدکننده داده‌های مکانی، شرکت‌های دانش‌بنیان، انجمن‌های علمی و جامعه مهندسین نقشه‌بردار و اتحادیه انجمن‌های علوم زمین نیز از این همایش حمایت کرده‌اند.

وی تاکید کرد: تفاوت بارز و ویژه این همایش و نمایشگاه با نمایشگاه‌های قبلی، تعامل و همکاری بسیار عالی سازمان نقشه‌برداری کشور است. برگزاری این همایش و نمایشگاه نشانه‌ای از بلوغ مدیریتی در سطح ملی برای حل مشکلات عادی است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، ژئوماتیک ، سازمان نقشه برداری
