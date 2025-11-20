مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از توزیع سوخت یورو ۴ در شهرستان‌های استان تهران در راستای کاهش آلودگی هوا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران  اظهار کرد: در حال حاضر در شهر تهران سوخت با استاندارد نزدیک به یورو ۴ توزیع می‌شود، اما این درحالی است که سوخت در شهرستان‌های این استان با این شاخص توزیع نمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با هماهنگی بعمل آمده، شرکت پالایش نفت تهران مکلف شد تا سوخت را با شاخص استاندارد یورو ۴ تولید و در شهرستان‌های استان تهران همچون پایتخت توزیع کند.

این مسئول تاکید کرد: هم اینک مجوز تولید سوخت با استاندارد یورو ۴ برای توزیع در شهرستان‌های استان تهران به شرکت پالایش شرکت نفت داده شده و این مهم محقق خواهد شد.

به گفته عباس نژاد، سوخت یورو۴ سوختی مناسب و درصد گوگرد آن پایین است.

وی اظهار امیدواری کرد با توزیع سوخت مناسب در استان تهران، کمک شایانی به کاهش آلایندگی هوا شود.

به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، بخش عمده‌ای از آلودگی هوای تهران مربوط به کیفیت سوخت مصرفی بنزین و گازوئیل در کشور مربوط می‌شود. میزان گوگرد و ترکیبات آلاینده در سوخت، نقش قابل توجهی در افزایش ذرات معلق و آلودگی شهر دارد.

همچنین بخش زیادی از آلودگی تهران به خودرو‌های فرسوده مربوط می‌شوند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: توزیع سوخت ، سوخت یورو 4
