باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علیاکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر گفت: بهدنبال افزایش سرقتها در استان به ویژه در شهرستان بابل، شناسایی و دستگیری عوامل این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار پلیس استان و پلیس آگاهی قرار گرفت.
او با اشاره به جزئیات عملیات، افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و یک عملیات غافلگیرانه، محل اختفای اعضای باند شناسایی و مأموران با دستور قضایی وارد عمل شدند در این عملیات، ۴ سارق غیربومی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسرگفت: از مخفیگاه سارقان، مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل: پلاکهای دستساز جعلی، گردنبند، دستبند، گوشواره، تلفن همراه، سیمکارت، یک قبضه سلاح سرد و ... کشف شد.
سرهنگ درویشی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، تأکید کرد: پلیس بدون هیچ اغماضی با برهمزنندگان نظم و امنیت برخورد میکند.