باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه امروز در بازدید از پروژه بازسازی و بهسازی ورزشگاه علی دایی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی انجام شد، گفت: عملیات بهسازی ورزشگاه علی دایی ۶۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار هزینه میشود.
او با تشریح مراحل اجرای عملیات بهسازی افزود: در فاز نخست، احداث پیست دوومیدانی، برقرسانی و تکمیل دکلها با اعتباری معادل ۷۰میلیارد تومان اجرا میشود که طی مدت یک سال به پایان خواهد رسید.
استاندار اردبیل بیان کرد: در فاز دوم نیز ساخت سکوها، ابنیه، تأسیسات و بخش VIP با تخصیص ۳۰۰میلیارد تومان انجام میشود و این بخش نیز در یک بازه یک ساله تکمیل خواهد شد.
امامی یگانه هزینه مورد نیاز برای مسقفسازی کامل ورزشگاه را ۴۰۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عملیات مسقفسازی بخشی از ورزشگاه آغاز شده و در ادامه کل مجموعه پوشش داده خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به ظرفیت منابع مولدسازی در استان افزود: در این بخش ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که برای اجرای ۳ پروژه مهم ورزشی هزینه میشود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه استان دارای ۵۰ پروژه نیمهتمام ورزشی است، گفت: تکمیل این پروژهها نیز حدود ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
امامی یگانه تعداد اماکن ورزشی فعال استان اردبیل را ۲۱۱ مجموعه اعلام کرد و افزود: در سال جاری ۲۱۰میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به حوزه ورزش اردبیل اختصاص یافته است.
