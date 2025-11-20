استاندار اردبیل گفت: برای تکمیل و راه‌اندازی مجموعه ورزشی علی دایی ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه امروز در بازدید از پروژه بازسازی و بهسازی ورزشگاه علی دایی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی انجام شد، گفت: عملیات بهسازی ورزشگاه علی دایی ۶۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن ۱۰۰۰میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

او با تشریح مراحل اجرای عملیات بهسازی افزود: در فاز نخست، احداث پیست دوومیدانی، برق‌رسانی و تکمیل دکل‌ها با اعتباری معادل ۷۰میلیارد تومان اجرا می‌شود که طی مدت یک سال به پایان خواهد رسید.

استاندار اردبیل بیان کرد: در فاز دوم نیز ساخت سکوها، ابنیه، تأسیسات و بخش VIP با تخصیص ۳۰۰میلیارد تومان انجام می‌شود و این بخش نیز در یک بازه یک ساله تکمیل خواهد شد.

امامی یگانه هزینه مورد نیاز برای مسقف‌سازی کامل ورزشگاه را ۴۰۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: عملیات مسقف‌سازی بخشی از ورزشگاه آغاز شده و در ادامه کل مجموعه پوشش داده خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت منابع مولدسازی در استان افزود: در این بخش ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که برای اجرای ۳ پروژه مهم ورزشی هزینه می‌شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه استان دارای ۵۰ پروژه نیمه‌تمام ورزشی است، گفت: تکمیل این پروژه‌ها نیز حدود ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

امامی یگانه تعداد اماکن ورزشی فعال استان اردبیل را ۲۱۱ مجموعه اعلام کرد و افزود: در سال جاری ۲۱۰میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی به حوزه ورزش اردبیل اختصاص یافته است.

منبع: استانداری

برچسب ها: ورزشگاه علی دایی ، پیست دوومیدانی ، پروژه های نیمه تمام ورزشی
خبرهای مرتبط
وضعیت مجموعه ورزشی علی دایی فاجعه‌بار است
اختصاص اعتبار برای راه اندازی زمین چمن مصنوعی ورزشگاه علی دایی اردبیل
بازسازی ورزشگاه علی دایی نیازمند اهتمام ملی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورودی سد‌های استان اردبیل ۱۴ درصد کاهش یافت
اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و راه‌اندازی مجموعه ورزشی
اردبیل جزو استان‌های برتر در توسعه و بازسازی عتبات عالیات
شناسایی ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه قابل مولدسازی در استان اردبیل
آخرین اخبار
شناسایی ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه قابل مولدسازی در استان اردبیل
اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل و راه‌اندازی مجموعه ورزشی
اردبیل جزو استان‌های برتر در توسعه و بازسازی عتبات عالیات
ورودی سد‌های استان اردبیل ۱۴ درصد کاهش یافت