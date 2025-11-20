باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا مازندران با توجه به در پیش بودن جمعه سیاه، گفت: با نزدیک‌شدن به فصل حراج‌ها و تخفیف‌های گسترده موسوم به «جمعه سیاه»، کلاهبرداران اینترنتی فعالیت خود را تشدید کرده‌اند و شاهد افزایش چشمگیر شگرد‌های کلاهبرداری هستیم. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ارسال کالای تقلبی به جای کالای اصلی و دریافت وجه بدون تحویل کالا همچنان از رایج‌ترین تخلفات فضای خرید آنلاین هستند.

او با اشاره به اهمیت دقت در خرید‌های اینترنتی، افزود: سرقت اطلاعات کارت بانکی در خرید‌های عجولانه و بدون توجه به درگاه پرداخت طی این روز‌ها افزایش یافته است. مجرمان سایبری معمولاً از صفحات جعلی پرداخت، پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده و ایجاد فروشگاه‌های جعلی برای فریب کاربران استفاده می‌کنند.

سرهنگ صفاری‌زاده همزمان با نزدیک شدن جمعهی سیاه، چند شگرد پرتکرار کلاهبرداری را نیز یادآور شد؛ از جمله ایجاد صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی با قیمت‌های غیرواقعی که معمولاً منجر به عدم ارسال کالا می‌شود، جذب خریداران با ترفند‌هایی مانند ساعت‌شمار تخفیف یا ادعای موجودی محدود برای وادارکردن کاربران به خرید‌های شتاب‌زده و همچنین برگزاری قرعه‌کشی‌های ساختگی با هدف جمع‌آوری اطلاعات شخصی یا بانکی شهروندان.

رئیس پلیس فتا استان مازندران ادامه داد: شهروندان خرید‌های اینترنتی خود را تنها از فروشگاه‌های معتبر انجام دهند، به آدرس درگاه پرداخت دقت کنند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه‌های رسمی گزارش کنند.

او گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

منبع:پلیس فتا