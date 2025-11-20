باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید مصطفی موسوی در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به قدمت این اتاق گفت: خرمشهر، می‌تواند قطب تجاری ایران باشد. این شهر قبل از جنگ با داشتن مهم ترین بندر در کشور سهم مهمی در اقتصاد کشور و اشتغال برعهده داشت.

وی افزود: اتاق بازرگانی خرمشهر در سال ۱۳۱۱ با همت جمعی از بازرگانان، با نام اتاق تجارت خرمشهر به عنوان سومین اتاق بازرگانی کشور تأسیس شده‌، چند دهه بعد با عنوان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شناخته می‌شود.

رئیس اتاق خرمشهر یاداوری کرد: همجواری با چندین کشور از حوزه خلیج فارس و وجود بازارهای مستعد کشورهای همسایه از جمله عراق اتاق بازرگانی خرمشهر را به عنوان قطب ارتباط تجاری بین بازرگانان وداخل و خارج کشور معرفی کرده‌است.

موسوی درخصوص فرصت‌های اقتصادی در خرمشهر و فاصله ۱۵کیلومتری تا بصره عنوان کرد: موقعیت گذرگاه شلمچه با داشتن راه‌های ارتباطی آبی، هوایی و ریلی که به بصره عراق متصل می‌شود از مهمترین ظرفیت‌های این بندر است.

وی به پیوند میان خرمشهر با جنوب عراق اشاره کرد و گفت: این نزدیکی و همجواری و مراوده افراد موجب تحکیم روابط و پیوند عاطفی خویشاوندی میان مردم خرمشهر و بصره شده‌است.

رئیس اتاق خرمشهر با اشاره به ضرورت راه اندازی بازارچه مرزی در شلمچه گفت: موافقت‌های اولیه با طرف عراقی انجام شده و در ادامه همکاری مسئولان را می‌طلبد تا این امر مهم عملیاتی شود.

موسوی بر استفاده از ظرفیت‌های این بندر و توزیع ثروت در این منطقه تاکید کرد و افزود: به دلیل نبود استراتژی و راهکارهای مستمر و کارامد خرمشهر همچنان نمی‌تواند از حوزه پتروشیمی، نفت و هلدینگ ها تولید ثروت کند.

وی ادامه داد: لازم است عواید حاصل از برداشت منابع موجود در خود منطقه رسوب کرده، ثروت را به این منطقه سوق داده، ایجاد توسعه و اشتغال کند.

رئیس اتاق خرمشهر یادآور شد: هم اکنون نیازمند برنامه‌‌های کوتاه مدت هستیم که در کنار برنامه‌های بلندمدت پیگیری شود تا اقدامات بازرگانان الان خودش را نشان دهد.

موسوی گفت: فاصله نزدیک جبل علی بندر دبی به خرمشهر می‌تواند فرصتی برای رونق اقتصادی این منطقه باشد که نیازمند هماهنگی‌ها و کارهای اداری در سطح وزرا است که همچنان روی میز مانده‌است.

رئیس اتاق خرمشهر بازگشت امکان استفاده از رویه واردات کالای ملوانی (ته‌لنجی) به بندر خرمشهر را گامی مهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی استان خوزستان دانست.

موسوی تاکید کرد: بازگشت کالای ملوانی می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند و رونق اقتصادی و معیشتی منطقه را افزایش دهد اما همین موضوع درگیر فضای اداری برای تفکیک کالای تجاری و ملوانی است.