در این مراسم که جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه نیز حضور داشتند هادی حقشناس استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی در استان اظهار کرد: افتتاح کتابخانه مرکزی رشت گامی مهم در مسیر عدالت فرهنگی و دسترسی گسترده مردم به خدمات کتابخوانی است.
وی با تأکید بر تاریخ غنی فرهنگی در گیلان در حوزههای مختلف گفت: گیلان از استانهای پیشرو در حوزه فرهنگ است و این مجموعه میتواند نقش مؤثری در تقویت فضای فرهنگی و ارتقای سطح مطالعه در جامعه ایفا کند.
استاندار گیلان با اشاره به طولانیشدن روند اجرای پروژه تصریح کرد: پرسش جدی این است که چرا نمیتوانیم کاری را که آغاز میکنیم، بهموقع به پایان برسانیم؟ این پروژه در سال ۱۳۸۳ شروع شد که بعد از چندین سال بهطور کامل تجهیز و به بهرهبرداری رسید.
به گفته حقشناس، طولانیشدن روند اجرای پروژهها باعث از دست رفتن فرصتهای توسعهای و کاهش بهرهوری منابع میشود و خواستار اجرای دقیق زمانبندیها و پرهیز از آغاز طرحهای جدید بدون تکمیل پروژههای موجود شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت نهایی این کتابخانه ۲۵۰ هزار جلد است، گفت: تاکنون ۹۰ هزار جلد کتاب در این مجموعه فراهم شده که در نوع خود بینظیر یا کمنظیر است، زیرا این کتابخانه برای همه اقشار جامعه از کودکان و بزرگسالان تا داوطلبان آزمونهای تخصصی مانند وکالت قابل استفاده است، از این رو امکان مطالعه فردی و دسترسی گسترده به منابع، این کتابخانه را به یک مرکز فرهنگی جامع تبدیل کرده است.
استاندار گیلان با اشاره به سابقه طولانی این پروژه افزود: «این طرح در سال ۱۳۸۳ آغاز شد اما تکمیل آن تحت تأثیر شرایط سخت کشور از جمله تحریمهای ظالمانه قرار گرفت، لذا اگر همان زمان کار بهطور کامل پیش میرفت، امروز نیازی به این حجم از هزینههای جدید نبود.
به گفته حقشناس، اکنون برای تکمیل پروژهای از این دست، باید ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه میشد، در حالی که تاکنون ۱۶۵ میلیارد تومان در آن هزینه شده و ۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ تنها در هفتهشت ماه گذشته تأمین شده است.
گفتنی است، کتابخانه مرکزی رشت با زیربنایی چند هزار مترمربع، شامل بخشهای تخصصی کودک و نوجوان، مرجع، مخزن، سالنهای مطالعه مجزا، کلاسهای آموزشی و فضاهای چندمنظوره فرهنگی است و با بهرهبرداری کامل از آن، ظرفیت خدماترسانی فرهنگی در مرکز استان بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
این پروژه که سالها از مهمترین مطالبات شهروندان رشتی بود، با پیگیریهای مستمر استانداری گیلان و همکاری دستگاههای مربوطه امروز به بهرهبرداری کامل رسید و ظرفیت گنجایش ۲۵۰ هزار جلد کتاب را دارد.
منبع: روابط عمومی استانداری