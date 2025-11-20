باشگاه خبرنگاران جوان؛در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با تشریح روند حل چالش‌های ماه‌های گذشته، بر ضرورت شکل‌گیری اراده‌ای مشترک برای نقش‌آفرینی تحول‌ساز مناطق آزاد در اقتصاد کشور تاکید و از حمایت‌های مستمر وزیر اقتصاد در پیشبرد اصلاحات قانونی و توسعه این مناطق قدردانی کرد.

رضا مسرور ضمن قدردانی از حمایت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دکتر مدنی‌زاده از زمان حضور در وزارت اقتصاد، همراهی و حمایت قابل توجهی از مناطق آزاد داشته‌اند و این چهارمین سفری است که ایشان در کنار ما حضور دارند. سخنان و مواضع وزیر درباره مناطق آزاد، مؤید درک صحیح از نقش این مناطق در اقتصاد ملی است.

مسرور با تأکید بر اینکه تحقق نقش تحول‌آفرین مناطق آزاد در اقتصاد کشور نیازمند یک اراده جمعی است، اظهار داشت: اگرچه نمی‌توان گفت این اراده جمعی به‌طور کامل شکل گرفته، اما اجماع‌سازی در حال تقویت است. نگاه نمایندگان مجلس و اعضای دولت نسبت به مناطق آزاد طی ۱۰ ماه گذشته تغییرات مثبتی داشته و حمایت‌های شورای‌عالی نیز این روند را تکمیل کرده است.

وی به موضوع اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشوق‌ها و اختیارات مناطق آزاد طی سال‌های گذشته کمرنگ شده بود. اکنون فرایند اصلاح قانون با حمایت وزیر اقتصاد در حال نهایی شدن است و پس از ارسال به مجلس، پیش‌بینی می‌کنیم تصویب آن محقق و بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی رفع شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به عملکرد اقتصادی منطقه آزاد ارس افزود: در شش‌ماهه نخست سال، منطقه ارس رتبه اول را در شاخص‌های اقتصادی کسب کرده و تمامی اهداف تعیین‌شده صددرصد محقق شده است. با این حال، نباید به این موفقیت‌ها بسنده کرد؛ عقب‌ماندگی‌های گذشته باید جبران شود.

مسرور همکاری با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان را یک ضرورت جدی دانست و گفت: گرجستان می‌تواند نقشی مشابه عمان در جنوب برای اقتصاد کشور ایفا کند. توسعه تجارت آزاد با این کشورها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی در خصوص دغدغه فعالان اقتصادی منطقه هم توضیح داد: افزایش سهمیه کالای همراه مسافر مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم انجام شده است. موضوع ماده 27 نیز در حال پیگیری است و وزارت اقتصاد به‌عنوان نخستین دستگاه در مسیر حل این مشکل همراهی لازم را داشته است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ضرورت تقویت نظام بانکی در منطقه آزاد ارس افزود: درخواست ما تعیین یک یا دو بانک به‌عنوان بانک معین منطقه است تا حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی صورت گیرد.

وی در ادامه به مشکلات صادرات خشکبار هم اشاره کرد و گفت: رویه صادرات مجدد سال‌ها مسکوت مانده بود. اکنون دستورالعمل آن تدوین شده، گمرک تاییدیه لازم را صادر کرده و پس از تصویب در هیئت وزیران، مشکلات این حوزه برطرف خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه حمایت‌های وزارت اقتصاد و همکاری سایر دستگاه‌ها، مسیر توسعه منطقه آزاد ارس با سرعت بیشتری دنبال شود.