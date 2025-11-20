باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس همکاری امنیتی دفاعی ایالات متحده (DSCA) اعلام کرد که این وزارتخانه فروش سامانه موشکی ضد تانک جاولین و مهمات توپخانه هدایتشونده اکسکالیبور به ارزش ۹۳ میلیون دلار به هند را تأیید کرده است.
این خرید تجهیزات دفاعی ایالات متحده، اولین خرید هند تحت برنامه فروش نظامی خارجی واشنگتن از زمان تیره شدن روابط در ماه اوت است، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تعرفه کالاهای هندی را به ۵۰ درصد به عنوان مجازاتی برای خرید نفت روسیه توسط دهلی نو دو برابر کرد.
این اقدام پس از سفارش مجدد موتورهای جت جنگنده ساخت جنرال الکتریک در این ماه برای تأمین نیروی بیشتر هواپیماهای جنگی تجاس ساخت داخل هند انجام میشود.
DSCA در بیانیهای اعلام کرد: "این فروش پیشنهادی با کمک به تقویت روابط استراتژیک ایالات متحده و هند و بهبود امنیت یک شریک دفاعی اصلی که همچنان نیروی مهمی برای ثبات سیاسی، صلح و پیشرفت اقتصادی در مناطق هند-اقیانوسیه و جنوب آسیا است، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده پشتیبانی خواهد کرد. "
آژانس همکاری و امنیت دفاعی آمریکا اعلام کرد که دولت هند درخواست خرید حداکثر ۲۱۶ گلوله تاکتیکی اکسکالیبور و ۱۰۰ واحد سامانه جاولین را داده است. هند در حال حاضر از مهمات توپخانه اکسکالیبور در توپهای هویتزر M-۷۷۷ خود استفاده میکند.
به گفته آژانس همکاری دفاعی و امنیت دفاعی، پیمانکاران اصلی فروش، شرکت RTX برای گلولههای اکسکالیبور و شرکت مشترک آن با لاکهید مارتین برای سامانههای جاولین خواهند بود.
