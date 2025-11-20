باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسبقیان، امروز در نشست مشترک وزیر ورزش و مجمع نمایندگان استان اردبیل با اشاره به وضعیت اعتبارات و پروژه‌های ورزشی استان، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را اولویتی مهم برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی عنوان کرد.

او ظرفیت اردبیل در حوزه مولدسازی را قابل توجه دانست و گفت: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه قابل مولدسازی در استان شناسایی شده، اما تعداد پرونده‌های ارسالی از سوی شهرستان‌ها محدود است. اگر روند مولدسازی سرعت بگیرد، می‌توان بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام رساند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان کمبود اعتبارات توازن را یکی از چالش‌های اصلی استان دانست و افزود: «اعتبارات توازن می‌توانست بخش مهمی از مشکلات زیرساختی را رفع کند. در برخی استان‌ها مانند یزد، نمایندگان طی دو سال تمام اعتبارات خود را به ورزش اختصاص داده‌اند و نتایج آن نیز کاملاً مشهود است. انتظار می‌رود سهم اردبیل با همراهی مسئولان استانی تقویت شود.»

اسبقیان با اشاره به احتمال تخصیص نیافتن کامل اعتبارات توازن کشور گفت: «هرچند مجموع اعتبارات توازن ۴۳ همت است و احتمال تخصیص کامل وجود ندارد، اما همین منابع محدود نیز می‌تواند برای اردبیل اثرگذار باشد؛ مشروط بر اینکه پیگیری‌ها منسجم و مطالبات به‌صورت دقیق ارائه شود.»

او افزود: در صورت تکمیل و ارسال سریع‌تر پرونده‌های مولدسازی استان، وزارت ورزش آماده است پیگیری روند اداری را در تهران تسهیل کند.

منبع: ورزش و جوانان