باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حقشناس استاندار گیلان امروز(پنجشنبه) با آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور دیدار و گفتگو کرد و در آن دیدار آخرین وضعیت زیرساختها، پروژههای توسعهای و برنامههای ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان مورد بررسی قرار گرفت.
هادی حقشناس استاندار گیلان در این نشست با بیان اینکه کتابخانهها بهعنوان پایگاههای مهم فرهنگی نقشی تعیینکننده در ارتقای آگاهی عمومی دارند، اظهار کرد: حمایت از کتابخانههای عمومی از اولویتهای جدی مدیریت استان است و تلاش میکنیم با همافزایی دستگاههای اجرایی، شرایط مطلوبتری برای ارائه خدمات فرهنگی به مردم فراهم شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به توسعه زیرساختهای فرهنگی و کتابخوانی در گیلان گفت: استانداری گیلان از تمامی طرحهایی که منجر به گسترش خدمات کتابخانهای، افزایش دسترسی مردم به منابع فرهنگی و توسعه عدالت فرهنگی شود، پشتیبانی میکند، لذا در این مسیر آمادهایم با دستگاههای مرتبط، شهرداریها و بخش خصوصی همکاری نزدیکتری داشته باشیم.
آزاده نظر بلند دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کل کشور نیز در این دیدار با قدردانی از حمایتهای استانداری گیلان، گزارشی از برنامههای ملی توسعه کتابخانهها و طرحهای جاری در استان ارائه کرد و گفت: گیلان از استانهای پیشرو در فعالیتهای فرهنگی است و انتظار میرود با ادامه این همکاریها، شاهد گسترش خدمات کتابخانهای در مناطق شهری و روستایی باشیم.
در این جلسه همچنین درباره تکمیل پروژههای نیمهتمام کتابخانهای، تجهیز کتابخانههای عمومی، و اجرای برنامههای مشترک فرهنگی با مشارکت دستگاههای استانی تصمیمگیری شد
منبع : روابط عمومی استانداری