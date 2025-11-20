باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده روز پنجشنبه بیست و نهمین همایش مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی و پنجمین نمایشگاه ایران ژئو گفت: در ابتدا، مایلم از برگزارکنندگان نمایشگاه و بیست و نهمین مهندسی تقدیر و تشکر کنم. برگزاری چنین نمایشگاهی در سطح بینالمللی بسیار حائز اهمیت است. زیرا کشورها در برخی حوزهها برای حل مشکلات خود به یکدیگر وابسته هستند و نیاز دارند که این همایشها در سطح بینالمللی برگزار شوند. اتخاذ سیاستهای مشترک برای مقابله با بحرانهای طبیعی میتواند بسیار مؤثر باشد.
وی با بیان این که این نمایشگاه باید دارای اثرگذاری واقعی باشد گفت: برگزاری همایشها و نمایشگاهها باید به حل مشکلات بپردازند. دستاوردهای این نمایشگاه میتواند به توسعه فکری و افزایش توانمندیهای کشور کمک کند.
وزیر دفاع در ادامه افزود: مهمترین عامل توسعهیافتگی هر کشوری و ایجاد ثبات در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حکمرانی صحیح است. اگر در جایی ضعفی مشاهده شود، حکمرانی درست باید با تجزیه و تحلیل یکپارچه و صحیح از مسائل باشد، راهبردهای لازم را تدوین کند چرا که اطلاعات صحیح و دقیق برای تصمیمگیری در حوزههای مختلف بسیار حائز اهمیت است.
سرتیپ نصیرزاده با بیان این که یکی از ضعفهای امروز مدیران، عدم آگاهی از اهمیت اطلاعات و تصمیمگیری مبتنی بر دانش است گفت: اگر راهبردها مبتنی بر دانش و اطلاعات صحیح نباشند، ممکن است پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشند. به عنوان مثال، اگر ما به پیامدهای خشکسالی و سیل توجه میکردیم و از تجربیات گذشته بهرهبرداری میگردیم شاید الان به بحرانها و تبعات خشکسالی فائق میآمدیم.
وی با بیان این که باید اطلاعات کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به کنترل بهتر وضعیت بپردازیم گفت: اگر از اطلاعات درست استفاده کنیم میتوانیم بر گرد وغبار فائق بیاییم و بر آلودگی هوا کنترل داشته باشیم. اگر در کشور صنعت ما درست و متوازن توسعه پیدا نکرده است به خاطر این است که شاید درست از دانش دادهها استفاده نکردهایم، در جاهایی صنایعی را راهاندازی کردهایم که در آنجا آب نیست. اگر در سالهای دور خوب فکر میکردیم شاید صنعت فولاد را اصفهان نمیبردیم. اگر وزارت کشاورزی مبتنی بر دانش و داده محور کشاورزان را راهنمایی کنند میتوانیم بر کم آبی فائق آییم.
وزیر دفاع با بیان این که خیلی مسایل به این موضوع وابسته است گفت: بنابراین اصحاب علم و دانش که در این زمینه فعالیت میکنید این نمایشگاه باید اثرگذار باشد هم شما مسول هستید و هم دستگاههای دولتی مسول هستند باید بیایند توانمندیها را ببینند. باید واقعیتهای موجود را خوب ارایه دهید.
سرتیپ نصیرزاده تاکید کرد: ما باید فعالیتهای خود را توسعه دهیم یکی از منتقدیم این حوزه هستم معتقدم که ما به اندازه کافی از این علم بهرهبرداری نکردهایم و آن را به مدیران معرفی نکردهایم.
وی یادآور شد: ما در وزارت دفاع، سازمان جغرافیایی و پردیس اطلاعات جغرافیایی ایجاد کردهایم و بر اساس قانون برنامه هفتم، مکلف هستیم که سرریز ظرفیتهای وزارت دفاع را در بخش غیرنظامی به کار بگیریم و آمادگی کامل در این زمینه داریم. خودمان هم آمایشها و توسعه صنایع را براساس دانش داده محور انجام میدهیم و آمادگی داریم این ظرفیتها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و در راستای خدمت به دولت استفاده کنیم.
وزیر دفاع با بیان این که پیشنهادی به رئیس جمهور تحت عنوان حکمرانی دجیتال یعنی حکمرانی براساس دانش داده ارایه دادهام که در حال انجام است گفت: تک تک مسایل مختلف کشور را میتوانیم با سنجیدههای متعدد، اطلاعات دقیق را بگیریم وسیاستها را براساس آن تنظیم کنیم. مسایل کشاورزی، فرسایش خاک، آلودگیها براساس اطلاعات دانش داده محور قابل حل است.
وی گفت: امیدوارم دانشمندان، دانشجویان و اساتید فعال در این حوزه بتوانند کشور را به سمت و سویی ببرید که راهبردها و سیاستها بر اساس اطلاعات دقیق اتخاذ شود.
سرتیپ نصیرزاده بار دیگر تاکید کرد: این مطالبات جدی از سازمان خودمان است و آمادگی داریم تا سرریز دانش و ظرفیت وزارت دفاع را در اختیار بخش خصوصی و غیرنظامی قرار دهیم.