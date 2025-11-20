مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: طرح هادی در روستا‌های شهرستان اصلاندوز در حال اجراست.

حامد کیخسروی امروز در جریان بازدید از طرح‌های هادی اصلاندوزگفت: اجرای طرح هادی در روستا‌ها و مناطق محروم چهره این مناطق را متحول کرده و به ماندگاری مردم در روستا‌ها کمک کرده است.

او افزود: در استان اردبیل تصویب بیش از یک‌هزار و ۱۷۵ طرح هادی روستایی را شاهد هستیم که در برخی از این طرح‌ها با گذشت یک دهه، بازنگری و تحول اساسی را شاهد هستیم.

کیخسروی اظهار داشت: تصویب طرح‌های هادی برای اجرا در روستا‌ها روند مطلوبی گرفته و راهکار اصلی در بهبود زیرساخت‌ها، تسریع در رفت و آمد، ارتقای خدمات عمومی و افزایش کیفیت زندگی روستاییان است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: اجرای این طرح‌ها بسترساز توسعه پایدار روستایی بوده و به ارتقای کیفیت زندگی مردم، جلوگیری از مهاجرت و حفظ جمعیت روستایی کمک کرده است.

اجرای طرح هادی در روستا‌های اصلاندوز
