باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از محققان برتر هوش مصنوعی شرکت متا (Meta) به نام «یان لکان»، پس از ۱۲ سال فعالیت در این شرکت، آن را ترک میکند تا استارتآپ هوش مصنوعی خود را تأسیس کند.
«لکان» که استاد دانشگاه نیویورک نیز است، در سال ۲۰۱۳ به این شرکت پیوست تا رهبری آزمایشگاه تحقیقات بنیادی هوش مصنوعی متا (FAIR) را بر عهده بگیرد و بعداً نقش دانشمند ارشد هوش مصنوعی این شرکت را بر عهده گرفت.
«لکان» میگوید که استارتآپ جدیدش «برنامه تحقیقاتی هوش ماشینی پیشرفته» (AMI) را که در چند سال گذشته با همکارانش در «FAIR»، در دانشگاه نیویورک و فراتر از آن دنبال کرده است، ادامه خواهد داد و با «متا» نیز همکاری خواهد داشت.
وی افزود: هدف این استارتآپ، ایجاد انقلاب بزرگ بعدی در هوش مصنوعی است؛ یعنی سیستمهایی که دنیای فیزیکی را درک میکنند، حافظه پایدار دارند، میتوانند استدلال کنند و میتوانند توالیهای عملی پیچیده را برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: «AMI» کاربردهای گستردهای در بسیاری از بخشهای اقتصاد خواهد داشت که برخی از آنها با منافع تجاری «متا» همپوشانی دارند. دنبال کردن هدف «AMI» در یک نهاد مستقل، راهی برای به حداکثر رساندن تأثیر گسترده آن است.
گمانهزنیها در مورد آینده «لکان» در «متا» در ماههای اخیر افزایش یافته است. این شرکت در اوایل سال جاری، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در شرکتی به نام «Scale AI» سرمایهگذاری کرد و مدیرعامل ۲۸ ساله آن به نام «الکساندر وانگ» را به عنوان مدیر ارشد هوش مصنوعی خود منصوب کرد. «متا» همچنین «شنگجیا ژائو» را که به ایجاد مدل «GPT-۴» برای شرکت «اوپنایآی» کمک کرده بود، استخدام کرد و او را به عنوان دانشمند ارشد هوش مصنوعی واحد تازه تأسیس «آزمایشگاههای ابرهوش مصنوعی متا» (Meta Superintelligence Labs) خود منصوب کرد.
از سوی دیگر، «لکان» آشکارا نسبت به مدلهای زبان بزرگ LLM» تردید داشته است. وی در اوایل سال جاری در پادکست «Big technology» گفت: ما قرار نیست فقط با مقیاسبندی LLMها به هوش مصنوعی در سطح انسانی برسیم.
همچنین طبق اظهارات گزارش شده توسط «وال استریت ژورنال»، او در سخنرانی اخیر خود در یک کنفرانس، به محققان توصیه کرد که به هیچ وجه روی LLM کار نکنند.
در عین حال، «متا» در حال تغییر تیمهای هوش مصنوعی خود است. این شرکت ماه گذشته چند صد شغل را از گروه هوش مصنوعی خود از جمله از «FAIR» حذف کرد.
بلومبرگ گزارش داد که «لکان» در دریافت منابع برای پروژههای خود در «متا» مشکل داشته است، زیرا این شرکت با دقت بیشتری بر ساخت مدلهایی برای رقابت با تهدیدهای فوری از سوی رقبا از جمله اوپنایآی، گوگل و آنتروپیک تمرکز کرده است.
«لکان» گفت که فعلا تا پایان سال جاری در «متا» خواهد ماند و نوشت: من از «مارک زاکربرگ»، «اندرو باسورث»، «کریس کاکس» و «مایک شروپفر» به خاطر حمایتشان از «FAIR» و حمایتشان از برنامه «AMI» در چند سال گذشته بسیار سپاسگزارم.
منبع: ایسنا